İnşaat Malzemelerinin Kodlanması İçin Neden Electrojet?

İnşaat malzemelerinin kodlanması, ürünlerin izlenebilirliği ve diğer özelliklerinin gösterilmesi için önemlidir. Peki, sektördeki bu önemin altında neler yatıyor? Hangi inşaat malzemeleri nasıl kodlanır? Nelere dikkat edip, hangi inkjetkodlama makineleri tercih edilmelidir? Tüm detaylar yazımızda.

İnşaat Malzemeleri için Otomatikİnkjet Kodlama Önemli Mi?

İnşaat malzemelerinde inkjet kodlama büyük bir öneme sahiptir. Bu durumun öncelikli nedeni ise güvenliktir. Güvenlik, günümüzde her alanın önceliğidir.

Bir inşaat projesi, birden fazla alanı kapsar, farklı departmanların birlikte çalışmasını gerektirir. Buradaki işbirliği sayesinde proje sorunsuz olarak hayata geçer. Ayrıca projede çelik, beton, kereste, cam ve plastik gibi farklı malzemeler kullanılır. Yine farklı büyüklükte olan çok sayıda alete de bu süreçte ihtiyaç duyulur.

İnşaat malzemelerine sadece tarih kodlama yapılmamaktadır. Farklı departmandan olan çalışanlar için malzemelerin ne olduğunun ve ne işe yaradığının bilinmesi oldukça önemlidir. İşte bu noktada etiketler ve malzemelerin üzerine yazılan kodlar devreye girer. Örneğin; beton, mukavemet ve üretim verileri için etiketlenirken, çelik ise kullanımı ve uzunluğu için etiketlenir. Benzer şekilde diğer ürünler de bu tür bilgilerin çalışanlara aktarılması için etiketlenmektedir.

İnşaat malzemelerin etiketlenmesi, kullanımlarının kolaylaşmasını sağlar ve bir anlamda çalışanlara rehberlik eder. Eğer etiketleme yapılmazsa, malzemelerin kullanımı sırasında karışıklıklar çıkabilir ve bu ise projenin hızını düşürebileceği gibi kalitesini de olumsuz olarak etkileyebilir.

İnşaat Malzemeleri için Electrojet Ürünleri

Electrojet, uzun zamandır kodlama cihazı sektöründedir. Farklı sektörlerden çok sayıda üretici, Electrojet ürünlerinin zorlu şartlarda işlevini yerine getirmesinin ve sürdürülebilirliğinin avantajlarını yakalamıştır.

İnşaat sektörünün zorlu şartlara sahip bir alan olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Electrojet ürünleri, birçok inşaat projesinde aktif olarak kullanılmış ve zorlu koşullardaki başarısını gözler önüne sermiştir.

Electrojet yazıcıların gövde bölümü, paslanmayan ve toz tutmayan paslanmaz metalden üretilmiştir. Bu özel metal sayesinde yazıcının içerisine toz girmesi ve işlevini olumsuz etkilemesi gibi durumlar yaşanmamaktadır. İnşaat şantiyeleri gibi tozlu alanlarda dahi bu yazıcılar, sorunsuz olarak işlevlerini yerine getirmektedir.

İnşaat Malzemeleri Nasıl Kodlanır?

İnşaat malzemelerin başta güvenlik olmak üzere farklı nedenlere bağlı olarak kodlanması adeta zorunludur. Bu ihtiyaç karşılanmadan önce inşaat malzemelerinin yapısının farklı olabileceği unutulmamalıdır. Nihayetin her malzeme aynı yapıda değildir. Metal, cam, plastik gibi farklı maddelerden üretilen malzemeler vardır. Kodlama için yazıcı seçimi yapılırken, bu hususun dikkate alınması gerekir.

· Metal

Metal yüzeylerin kodlanması, diğer yüzeylere kıyasla daha zordur. Bunun için genellikle lazer kodlama cihazları daha işlevseldir. Ancak doğru yazıcılar kullanıldığında, kodlamalar başarılı bir şekilde yapılır. Kodlama, tamamen kalıcı olur ve metal malzemelerin kullanım alanlarında adeta bir rehber gibi işlevini yerine getirir.

· Tel

Electrojet CIJ yazıcılar, tellerin etiketlenmesi için en iyi alternatifler arasında yer alır. Teller, yuvarlak şekle sahiptir ve şekilleri nedeniyle temassız yazıcıların tercih edilmesi gerekir. CIJ, temassız ve hızlı bir şekilde tellerin kodlanmasını sağlar. Üretim ile benzer hızda işlemleri gerçekleştirdiği için beklentileri karşılar. Ancak CIJ yazıcıların yeterli olmadığı durumlarda, Electrojet lazer markalama makineleri de tercih edilebilir.

· Plastik ve Cam

Plastik ve cam malzemeler için sürekli mürekkep püskürtmeli olan CIJ yazıcılar tercih edilebilir. Dayanıklı kodlamalar yapması ve kıvrımlı yüzeylerde dahi istenen sonucun alınmasını sağlayan bu inkjet kodlama makineleri, beklentileri büyük oranda karşılar.

· Beton, Çimento, Harç ve Alçı

Metal gibi etiketlenmesi zor olan betonlar, inşaat alanların temel yapı taşları olarak kabul edilir. Bu malzemelerin etiketlenmesi, büyük bir öneme sahiptir. Üretimden itibaren izlenebilir olması için etiketlenmesi gereken betonlar için genellikle yapışkan etiketler kullanılır. Alçı, Çimento veya hazır Harç gibi ürünlerin paketlemesi Kraft torbalar ile yapılmaktadır. Electrojetinkjet kodlama cihazları harç , çimento ve alçı gibi inşaat sektörlerinde önemli yere sahip olan malzemelerin kodlanmasında sektörün ihtiyaçlarını fazlası ile karşılamaktadır.

SONUÇ

İnşaat malzemelerin kodlanması yalnızca izlenebilirlik açısından değil, bunun yanında malzeme kullanımlarının güvenli şekilde yapılması için de çok önemlidir. Bunlar ve benzeri ihtiyaçlar için en doğru etiketlemenin yapılması gerekir. Electrojetinkjet kodlama cihazları arasından, ihtiyaç ve beklentilerinize en uygun olan seçenekleri uzmanlarımız sizler için önersin.

Electrojet olarak; 65 ülkede distribütörlüğü bulunan, sektörün öncü firmalarından, Singapur merkezli Rynantech (Thermalİnkjet) firmasının Türkiye Ana distribütörüyüz. Tüm kodlama ve markalama ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler sunmaktayız. Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki resmi web sitemizden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

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