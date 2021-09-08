İngiltere’nin Ödüllü Lezzetlerinin Adresi “Tarshish Restoran”

Yorucu ve günlük koşuşturmaya mola vermek ya da farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkes için muhteşem bir restoran olan Tarshish, en uygun mekân olabilir. Mükemmel lezzetleri bulunan mutfağında Türk ve Akdeniz yemeklerinden oluşan geleneksek lezzetlerin modern armonide bir araya geldiğine şahit olacaksınız.

Ödüllü bir restoran olan Tarshish, son derece şık ve modern bir ortamda mükemmel lezzet seremonisi ile damak zevkinize hitap ediyor. Londra'nın gerek yerlileri, İngilizler ya da o bölgeye gelen Turistlerin uğrak noktası haline gelmiş olan Tarshish Restoran geleneksel ve modern dokuyu şık bir çizgide bir araya getiriyor. 2 katlı olan bu restoran 300 kişilik alanı ile geniş aile toplantılarınız, davetleriniz ya da vereceğiniz törenler için en uygun yer. Tarshish adını İncil zamanındaki Akdeniz de bulunan kıyı şehrinden almaktadır. Bu şehir Kral Süleyman zamanında Doğu ve Batı arasında gemiler ile alışveriş ve değiş tokuşun yapıldığı birçok ticari gelişmenin olduğu ve bu sayede kültürel bir etkileşime sebep olmuş bir şehir. Tarshish Restoranda bu ilke ile yola çıkarak İngiltere kıyılarında bir Türk ve Akdeniz mutfağını getirmiş ve harika lezzetler bulunan menüsünü tüm Avrupa'ya açmıştır.

British Kebap Awards tarafından ‘En İyi Kaliteli Yemek Restoranı' ödülüne layık görülen Tarshish Restoran çok çalışmalarının ve kaliteli hizmet vermenin yanı sıra Lezzetlerini de tescillemiş oldular. Tarshish Restoranın muhteşem ekibi işini tam bir profesyonellik ve uzmanlık içerisinde gerçekleştirmektedirler. 2 katlı olan bu restoranın çatı katında muhteşem yemekler yiyebileceğiniz gibi isterseniz de lounge bar olarak içkinizi Wood Green Caddesinin eşsiz manzarasına karşı yudumlayabilirsiniz.

Tarshish Restoran' ın kurucu olan Baran Yavuz bu muhteşem Restoran hakkında “Birinci kalite hizmeti ve mükemmel lezzetleri olan restoranımıza geldiğinizde doğru yere geldiğinizi anlayacaksınız. Tarshish modern ve şık ortamda geleneksel Türk Akdeniz lezzetlerinin tadına bakabileceğiniz eşsiz bir yer. Muhteşem lezzetlerin yanı sıra hoş bir ortamı bulunan Tarshish Restoranda ayrıca otopark hizmeti de mevcuttur.” Şeklinde konuştu.

Aldıkları ödül içinde yorum yapan Baran Yavuz “bu başarıdan dolayı çok gururluyuz. Önümüzdeki zamanlarda daha çok ödül almayı hedefliyoruz. Türk mutfağının ve tatlarının burada Londra da sevilmesi bize büyük gurur veriyor. Markamızı büyütmek ve kendimizi geliştirmek için daha çok çalışacağız ve çabalayacağız. Bu projeye başlarken kendimizden emindik. Şimdi hedefimiz İngiltere'nin en iyisi olmak.” Diyerek çok çalıştıklarının ve kalitelerini koruyacaklarının da sinyalini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.