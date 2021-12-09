DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İskenderun yemekleri nelerdir?
İYİ Parti'den Ankara'daki planları değiştirecek Abdullah Gül çıkışı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Uygur Halk Mahkemesi, Çin'in soykırım yaptığına hükmetti
Sadakatsiz 42. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı donmadan full izle
MSB: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Analiz: 'Metaverse' fırsat mı tehdit mi?
Karamıkkaracaören Belediyesi personel alımı | Kar makinesi operatörü iş ilanı
İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk 'rekabet' cezası
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Yeni Nesil Kripto Varlık Energyfi Hakkında Merak Edilenler
Sadakatsiz 42. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm HD takılmadan izle
ÖSYM sözleşmeli personel alımı | ÖSYM iş başvurusu
'Küfür' polemiği büyüyor! Fatih Altaylı'dan Nihat Genç'e: 'Size ne lan!'
Muhabbit Ekibi ve Nurgül Yeşilçay’dan NFT Hakkında Sohbet

TIMETURK / YAŞAM / İngiltere Başbakanı Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi.

2 Saat Önce
2021-12-09 13:59:18
İngiltere Başbakanı Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson çiftinin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar." ifadesini kullandı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Sözcü, "Çift, tüm bakım ve destekleri için İngiltere Sağlık Sisteminin (NHS) harika doğum ekibine teşekkür ediyor." dedi.

- İngiliz Başbakan 7. kez baba oldu

Johnson'ın eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan'da Londra'daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.

Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş