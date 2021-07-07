İngilizce bilmenizin size faydası ne?

İngilizce bilmenin önemi, globalleşen dünyada her alanda olduğu gibi, çalışma hayatında da artan biçimde önem kazanmış durumda. İş için İngilizce bilmek artık bir gereklilikten çok zorunluluk haline geldi.

Bugün çalışma hayatının gerektirdiği en temel yetkinliklerden biri olan İngilizce dil becerileri, çalışanlara istihdam edilebilirliklerini arttırarak kariyer ufuklarını genişletme ve gelir olanaklarını arttırma imkanı sunmakta.

Online İngilizce eğitim markası Beils, “Başarılı bir kariyer için neden İngilizce öğrenmeliyiz?” sorusunu ele aldı. Beils eğitim danışmanları, İngilizce bilmenin iş imkanları ve kariyer üzerindeki etkilerini de ortaya koymuş oldular.

İşyerinde yükselme ve terfi

İngilizce bilmenin iş imkanları üzerindeki etkileri arasında, iş yeteneklerini geliştirerek profesyonel ilerlemeyi sağlaması en önemlilerinden. İyi derecede İngilizce bilen bir çalışanın, özel sektörde veya kamu sektöründe terfi alması, benzer kariyer deneyimine ve eğitim geçmişine sahip İngilizce bilmeyen diğer bir çalışana oranla çok daha yüksek. İngilizce etkili iletişim kurma becerisi edinerek, 21. Yüzyılın en değerli istihdam becerilerinden birine hakim olabilir ve çalıştığınız kurumda yükselmek için basamakları kolayca tırmanma şansı yakalayablirsiniz.

Kariyer gelişimi ve mesleki eğitim

Tıptan mühendisliğe, denizcilikten bilişime, pek çok farklı alanda tartışmasız uluslararası ortak iletişim dili olan İngilizce sayesinde; kariyer alanınızdaki mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, uzmanlaşmak istediğiniz konularda araştırmalar yapabilir, dünyanın her yerinden meslektaşlarınızın çalışmalarını yakından izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra gerek online gerek ise yurt dışında, ilgilendiğiniz alanda mesleki eğitim ve uzmanlık sertifika programlarına katılabilir, kariyer gelişimi eğitimleriyle çalışma dünyasında rekabet gücünüzü arttırabilirsiniz.

Profesyonel ağ ve mesleki bağlantı geliştirme

İngilizce dil becerileri, sizi dünyanın her yanından meslektaşlarınızla yakınlaştırır. Etkili İngilizce iletişim becerisi, profesyonel ağınızı özgüvenle geliştirmenizi ve mesleki bağlantılarınızı çeşitlendirmenizi sağlar. Meslektaşlarınızla etkileşime geçerek fikir alışverişlerinde bulunabilir, ilham veya tavsiye almak üzere kariyer yolculuklarınızı paylaşabilir, görüş ve çalışmalarınızdan söz edebilirsiniz. Uluslararası konferans, sempozyum gibi etkinliklerde edineceğiniz bağlantılarınızla iletişimde kalarak, yepyeni kariyer fırsatları için akılda bulundurulmanızı sağlayabilirsiniz.

Daha geniş iş imkanları

İngilizce dil yeterliliğine sahip adaylar, çağımızın rekabetçi çalışma hayatında daha geniş kariyer imkanlarına erişebilmekte. İş hayatında İngilizcenin öneminin bir diğer yansıması da gerek özel sektör gerek ise kamu kurumlarında İngilizce yetkinliğinin işe alım süreçlerinde belirleyici rol oynaması. LinkedIn tarafından gerçekleştirilen yakın zamanlı bir ankete göre; İK Direktörlerinin, CEO'ların ve CMO'ların yüzde 90'ı İngilizce konuşan çalışanlara sahip olmanın işletmelerinin başarılı olması için faydalı olduğunu belirtmiştir.

Global kariyer fırsatları

İş hayatında İngilizce dendiğinde, global kariyer fırsatları da erişilebilir hale gelmektedir. İyi derecede İngilizce bilmek, kariyerinizi hayalini kurduğunuz ülkede ve şirkette sürdürmeniz ya da benzersiz uzaktan çalışma fırsatlarına erişebilmeniz için sahip olacağınız pasaporttur diyebiliriz. Cambridge Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve işyerinde dil becerilerinin küresel bir analizini yansıtan uluslararası bir ankete göre; İngilizce dil becerileri, İngilizcenin resmi dil olmadığı birçok ülkede işverenlerin %95'inden fazlası tarafından gerekli görülmektedir.

Daha yüksek gelir ve yaşam standardı

Global ölçekte İK yöneticileri, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip iş arayanların yüzde 30 ila yüzde 50 daha fazla maaş ile istihdam edildiklerini belirtmekte. İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmeniz; istihdam edilebilirliğinizi arttırarak, iş hayatında hem güncel hem de kalıcı olmayı başarmanıza yardımcı olacaktır. Böylece daha fazla gelir elde etme imkanına da kavuşabilir ve yaşam standardınızı da yükseltebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.