İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça Dillerinde Çeviri

Kitleler arası iletişimin yoğun olduğu ve ülkelerin daimî bir çeviri ihtiyacı güttüğü 21. yüzyılda, özellikle ekonomik ve siyasal açıdan gelişmiş ülkelerin dillerinde yüksek bir çeviri talebi görülür.

Çeviri süreçlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve kaliteli bir ürüne ulaşmak için ise profesyonel çeviri büroları ile iş birliği yapmak büyük önem arz eder. Okeanos Tercüme Bürosu olarak hizmet verdiğimiz ve uluslararası platformlarda yoğun kullanılan dillerden bazıları…

İngilizce Çeviri

Uluslararası çeviri dendiğinde bir dünya dili olarak ön plana çıkan ilk dil kuşkusuz ki İngilizce. Günümüzde aklınıza gelebilecek her belge türünde yüzlerce ve hatta binlerce İngilizce çeviri yapılmaktadır. İngilizce çeviri hacminin bu denli yüksek olması ise çeviri bürosu tercihlerinde hassas davranmayı gerektirir. Okeanos Tercüme Bürosu, uzun yıllardır çalıştığı deneyimli İngilizce çevirmen ekibi ile hem sözlü hem de yazılı İngilizce çeviri süreçlerinde yanınızda yer alır. Tercüme seçenekleri sunduğumuz alanlardan bazıları; İngilizce hukuki tercüme, medikal tercüme, ticari tercüme, vize çevirisi, belge çevirisi ve dahasıdır.

Dünyada üçüncü en fazla konuşulan dil olmasına rağmen uluslararası ilişkilerde en fazla tercih edilme özelliğine sahip olan İngilizce, 21. yüzyılın lingua franca dili olarak tarihe geçer. Küresel mesajlar, toplumsal görüşler, siyasi yazışmalar, ticari anlaşmalar ve daha sayabileceğimiz birçok içerik, İngilizce dilinde üretilir. Üretilen bu içerikler ise diğer ülkede çeviri karşılığını bulur. Türkçe İngilizce çeviri söz konusu olduğunda ise köklü bir tercüme bürosu olarak Okeanos Çeviri Bürosu karşınıza çıkar. Hem Türkçe hem İngilizce dilinde uzman çevirmenlerimiz, titizlikle kontrollerini gerçekleştiren redaktörlerimiz ve sıcak çalışma ortamımız ile bir çeviri bürosu olarak her aşamada sizlerleyiz.

Almanca Çeviri

Cermen dillerinden gelerek aslında İngilizce diline de birçok katkısı bulunan Almanca dili, çeviri piyasasında işlerliği fazla olan dillerden biridir. Özellikle Almanya ve etraf ülkelerde yoğun olarak konuşulan Almanca, Türkiye Almanya ilişkileri nedeniyle çeviri açısından da farklı bir konumda yer alır. Avrupa ülkelerini incelediğimizde Türk vatandaşlarının sayı olarak çoğunluğu, Almanya'da yaşamaktadır ya da okumaktadır. Bu durum Türkçe Almanca çeviri açısından her sene birçok belge çevirisi demektir.

Genellikle resmi evrak çevirisi yapılan Almanca Türkçe dillerinde Okeanos Tercüme Yeminli Almanca Tercümanları titizlikle çalışarak çeviri kaynaklı kanuni işlemlerin uzamasına imkân tanımaz. Çeviri hizmeti sunduğumuz alanlardan bazıları; Almanca Yeminli tercüme, vize çevirisi, akademik belge tercümesi, öğrenci belgesi çevirisi, hukuki tercüme ve diğer çeviri türleridir. Dönem dönem Almanya'ya okumak ya da çalışmak için yapılan başvurular, birçok Almanca belge çevirisine zemin hazırlayarak kaliteli bir Almanca Tercüme Bürosu desteğini gerekli kılar. Bu durumda tecrübeli Almanca tercümanları ile Okeanos Tercüme bürosu ilk tercihleriniz arasında yer almalıdr.

Fransızca Çeviri

Estetik telaffuzları ve turistik cazibesi ile rağbet gören dillerden biri olarak Fransızca, sadece Fransa'da değil; birçok Afrika ülkesinde ve Kanada'da da resmi dil olarak konuşulmaktadır. Dilin çeşitli kıtalara yayılması ise deniz aşırı ticaretlerde, turistik faaliyetlerde ve eğitim süreçlerinde kullanılma oranını artırmıştır. Fransızca, bu alanların dışında günlük hayatta da birçok sektöre dokunmuş; modadan gastronomiye farklı alanlara terimler kazandırmış bir dildir. Dolayısıyla Türkçe Fransızca çeviri, neredeyse her alanda aktif olarak kullanılan bir hizmettir. Geniş bölgelere yayılması nedeniyle farklı lehçelere sahip olan dilde çeviri, uzman tercüme büroları ile gerçekleştirilirse sorunsuz bir tercüme deneyimi kazanılır. Dinamik Fransızca çevirmen ekibi ile faaliyetlerine devam eden Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu, hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren Avrupa kalite standartlarına uyumlu bir şekilde çalışmaya özen gösterir.

Rusça Çeviri

Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, coğrafi konumunun getirdiği bu avantaj ile ekonomi piyasasında ve siyasal açıdan baskın ülkeler arasında yer almaktadır. Birçok uluslararası kuruluşun üyesi ya da doğrudan kurucusu olan Rusya, çok milletli bir yapıya sahiptir. Diğer ülkeler ile yaptığı anlaşmalar, projeler ve iş birlikleri sonucunda Rusça dilinde çeviri, oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye ile yakın konumları sayesinde yıllardır dostane ilişkiler içinde olan ülke, yüzlerce anlaşmada da Türkiye ile yan yana yer almaktadır. Doğal olarak Türkçe Rusça çeviri sektörü oldukça canlıdır. Profesyonel çeviri büroları sayesinde hızlıca tamamlanan Rusça çeviri faaliyetleri, herhangi bir kriz yaşanmaması adına daima güvenilir bürolar eşliğinde nihayete ermelidir. Çeviri sonrası kontrollere oldukça özen gösteren Okeanos Tercüme Bürosu;Rusça siyasi çeviri, ticari çeviri, turistik tercüme, yeminli çeviri olmak üzere daha birçok alanda güvenilir hizmet sağlamaktadır.

Farsça Çeviri

Farsça, geçmişten günümüze bir kültür dili olarak kullanılmış ve özellikle Orta Asya ve Güney Asya tarihinin derinliklerini aydınlatmış eşsiz bir dildir. Günümüzde İran, Özbekistan ve Tacikistan'ın resmi dili olan Farsça, zamanında Osmanlı Devleti'nin de Arapça ile birlikte kullandığı resmi dillerden biriydi. Bu nedenle Türkçe Farsça çeviri hizmetlerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri olan akademik çeviri, hala birçok akademisyenin yararlandığı kıymetli bir araçtır. Ancak bu akademik bilgilerin toplumu aydınlatacağı ve bilgi yaymada kullanılacağı düşünülürse Farsça çeviri işlemlerinde hata payı olmamalıdır. Alanında uzman akademisyenler ile çalışarak saygın bir Farsça çeviri bürosu olan Okeanos Tercüme, akademik metinlerin yanı sıra hukuki çeviri, sözleşme çevirisi, Yeminli Farsça tercüme gibi alanlarda da hizmet vermektedir.

Arapça Çeviri

Birleşmiş Milletler 'in altı resmi dilinden biri olarak özellikle Orta Doğu Bölgesi'nde ön plana çıkan Arapça dili, uluslararası ticaret için yegâne dillerden biridir. Aynı zamanda İslam dininin yayılması için de ayrı bir önem arz eden Arapça, 22 ülkenin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Dilin oldukça yayılmış olması, birçok dilden çeviri yapılmasını gerektirmektedir. Fakat Arapça, Arap alfabesi kullanılarak sağdan sola doğru yazılır. Bu nedenle Türkçe gibi Latin alfabesi kullanan ülkeler, tercüme yaparken daha dikkatli olmalıdır. Türkçe Arapça çeviri dillerinde seçkin bir hizmet veren Okeanos Tercüme Bürosu, hızlı çeviri imkanları sayesinde kısa sürede profesyonel bir çeviri deneyimi yaşatmaktadır. Arapça çeviri seçeneklerimiz arasında; ticari tercüme, medikal çeviri, Arapça edebi metin çevirisi, turistik çeviri ve diğer çeviri türleri yer almaktadır.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve 50'den fazla dilde cazip fiyat seçenekleri sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve yeminli Tercüme Bürosu, 7/24 çeviri destek kanalları ile her daim yanınızda... Çeviri talepleriniz ve bilgi için bizlere [email protected] mail adresimiz veya 0553 910 31 32 Mobil / Whatsapp / Telegram numaralarımızdan ulaşabilirsiniz... .