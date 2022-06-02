Influencer Büşra Duran Gündüz Hakkında Bilinmeyenler! Influencer Büşra Duran Gündüz Kimdir?

Büşra Duran Gündüz genç yaşında ünlü İngiliz dergisi The Guardian’a konuk olma başarısını gösteren ilk Türk Influencer olarak biliniyor.

28 yaşında olmasına rağmen ekibiyle beraber harika işlere imza atan Influencer Büşra Duran Gündüz hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Büşra Duran Gündüz Hayati ve Biyografisi

Büşra Duran Gündüz, 29 Temmuz 1993 yılında Konya'da 3 kız ve 1 erkek kardeşi olmakla beraber beş çocuklu bir ailede ortanca çocuk olarak dünyaya geldi. Çocukluk yılları Konya'da geçti. Lise'den mezun olduktan sonra üniversite hayatına yine Konya'da Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde devam etti. 2018 yılında Dubai'ye taşındı.

Büşra Duran Gündüz mesleği nedir?

Büşra Duran Gündüz, 2014 yılından beri sosyal medya fenomeni olarak faaliyet gösteriyor. Ünlü Influencer 2022 yılı mayıs ayı itibariyle Instagram'da hell0busra kullanıcı adıyla 1.2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

Büşra Duran Gündüz kariyeri?

Büşra Duran Gündüz kariyerine üniversite yıllarında Instagram ile başladı. O zamandan beri konaklama, moda, otel ve restoranlar, mücevher ve makyaj endüstrisi dahil olmak üzere farklı sektörlerden birçok markayla iş birliği yaparak yaşamını sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Hell0busra Instagram kullanıcı adıyla popüler olan Büşra Duran Gündüz , ayrıca Orta Doğu ve Türkiye bölgesindeki en iyi moda ve yaşam tarzı fenomenlerinden biri olarak biliniyor.

Büşra Duran Gündüz sevgilisi, nişanlısı, kiminle evlendi?

Büşra Duran Gündüz, 2012 yılında tanıştığı ve sevgilisi olan Gökhan Gündüz ile 2018 yılından beri evlidir. Eşi ile Dubai'de yaşamını sürdürmektedir. Aynı zamanda eşi is ortağıdır.

Büşra Duran Gündüz'ün eşi kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Büşra Duran Gündüz'ün eşi Gökhan Gündüz'dür. 1991 yılında Antalya Akseki'de doğdu. Aslen Konyalı olan Gökhan Gündüz Boğaziçi Üniversite'si İşletme bölümünü kazanarak 2010 yılında İstanbul'a yerleşti. 2018 yılında işi sebebiyle Dubai'de yaşamaya başladı. Finans sektöründe başarılı bir iş insani olarak faaliyet gösteriyor.

Büşra Duran Gündüz boy, kilo ve hangi burç?

Büşra Duran Gündüz, 163 cm boyunda olup 55 kilodur. Burcu Aslandır.

Büşra Duran Gündüz bilinen herhangi bir estetiği var mıdır, gözleri lens midir?

Büşra Duran Gündüz'ün bilinen herhangi bir estetiği yoktur ve gözleri lens olmayıp, doğal yeşildir.

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