İnanç Yakup Çolak: “Yoğun Bir Programla Kısa Sürede İstediğim Görünüme Ulaştım!”

İş adamı İnanç Yakup Çolak, kısa sürede sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiğini açıkladı. “Yoğun bir programla kısa sürede istediğim görünüme ulaştım!” sözleriyle süreci anlatan Çolak, haftanın 6 günü egzersiz yaptığının da altını çizdi.

Son dönemlerde yapmış olduğu yatırımlarla ilgilerin odağı haline gelen ve adından söz ettirmeyi başaran iş adamı İnanç Yakup Çolak , fit görünümüyle de ön plana çıkmayı başardı. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Çokak, “Spor, hayatımızın odak noktası olmak zorunda. Çünkü spor yapmadığımız zaman vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yağlanmalar meydana geliyor. Bu ise hem görünüm hem de sağlık açısından olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. Açıkçası ben, etkili bir antrenman programıyla kısa sürede zayıflamayı başardım.” ifadelerinde bulundu.

Açıklamalarını sürdüren İnanç Yakup Çokak, “Biliyorsunuz sporu ancak düzenli bir şekilde yaparsanız faydasını görebilirsiniz. Bu nedenle ben de çok düzenli ve sistemli bir şekilde egzersiz yaptım. Haftada 6 gün, hiç ara vermeden egzersiz yaparak vücudumu istediğim şekle sokmayı başardım. İstediğim kiloya ulaştığımı da söyleyebilirim. Şu anda beslenmeme dikkat ediyor ve egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Kısa sürede sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlere de aynı yöntemi tavsiye edebilirim.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

@inancyakupcolak .