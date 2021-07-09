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İmamoğlu talimat verdi: İBB tarihi yapıyı İstanbul’a kazandıracak

TIMETURK / YAŞAM / İmamoğlu talimat verdi: İBB tarihi yapıyı İstanbul’a kazandıracak

İmamoğlu talimat verdi: İBB tarihi yapıyı İstanbul’a kazandıracak

Uzun süre ilgisiz ve bakımsız kalan İstanbul Karaköy'deki Sen Piyer Han'ı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimat verdiği ve tarihi yapının İstanbul'a kazandırılması için iş birliği çalışmalarının başladığı duyuruldu.

1 Saat Önce
2021-07-09 18:50:05
İmamoğlu talimat verdi: İBB tarihi yapıyı İstanbul’a kazandıracak

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Karaköy Bankalar Caddesi ile Eski Banker sokağın kesiştiği bir alanda bulunan, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle uzun süre turizme kazandırılamayan önemli bir tarihi geçmişe sahip Sen Piyer (St. Pierre) Han için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devreye girdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, tarihi yapının İstanbul'a kazandırılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

“YOK OLUŞA SÜRÜKLENEN ÇOK DEĞERLİ BİR YAPI”

Mahir Polat, gelişmeyi şöyle duyurdu:

* Karaköy Sen Piyer Han'da çok önemli bir gün. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un yok oluşa sürüklenen çok değerli yapısı Sen Piyer Han'ı ziyaretine eşlik ettik. Başkanımızın talimatı ile yapının İstanbul'a kazandırılması için iş birliği çalışmalarımızı başlattık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH