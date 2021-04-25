İmamoğlu'ndan Müzeyyen Teyze'ye 'vefa' ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aday olarak yarıştığı seçim kampanyasının 24 Mart 2019’daki Gaziosmanpaşa durağında, ilginç bir olay yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın hukuksuz kararı sonrasında yenilenen 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde yürüttüğü kampanyasında ağırlığı, partisinin az oy aldığı ilçelere verdi. Bu ilçelerden biri de Gaziosmanpaşa'ydı. 24 Mart 2019'da ilçeyi ziyaret eden İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Kent Meydanı'nda bir miting gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin kişilik coşkulu kalabalık, miting bittikten sonra da seçim otobüsüyle ilçeden ayrılmakta olan İmamoğlu'nun peşini bırakmadı. Yoğun ilgi nedeniyle yol almakta zorlanan otobüsü takip eden ve o dönemde 72 yaşında olan Müzeyyen Şahbaz, İmamoğlu'nun yardımcılarının dikkatini çekti. Korumaların yardımıyla, kalabalık içinden alınıp otobüse ulaştırılan Şahbaz ile İmamoğlu'nun ilk diyalogu böylece yaşanmış oldu. İmamoğlu'nun hediyesi çiçeği alan ve göz yaşlarına hakim olamayan Şahbaz'ın seçim otobüsünü takibi, yaklaşık 4 kilometre boyunca sürdü. O gün hasta olduğu öğrenilen Şahbaz'ın, 4 kilometrelik mesafeyi, 4 tansiyonla gerçekleştirdiği öğrenildi.

“OTOBÜSÜN YANINDA KİLOMETRELERCE YÜRÜYEN MÜZEYYEN TEYZEMİ HATIRLADIM”

31 Mart seçimlerini kazanan, Başkanlık koltuğuna Türkiye siyaset tarihine geçen bir mücadele sonucunda 17 Nisan 2019'da kavuşan İmamoğlu'nun mazbatası, 6 Mayıs 2019'da hukuksuz bir biçimde elinden alındı. Mücadelesinden vazgeçmeyen İmamoğlu, yeniden seçim meydanlarına döndü ve rotasını, 14 Haziran 2019'da bir kez daha Gaziosmanpaşa'ya kırdı. İlçede, ilkinden daha büyük bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, burada gerçekleştirdiği mitingdeki konuşmasına, ‘'31 Mart'ta seçimi kazandığımı ne zaman anladım biliyor musunuz'' sorusuyla başladı. Yanıtı kendisi veren İmamoğlu, “24 Mart pazar günü, bu meydanda bu kalabalığı gördüğümde anladım. Bana öyle bir moral ve öyle güzel duygular verdiniz ki, dedim, ‘Millet kararını verdi.' Mitinge yetişemeyince otobüsün yanında kilometrelerce yürüyen Müzeyyen Teyzemi de hatırladım. Bana dualarıyla, bütün güzellikleriyle eşlik eden o güzel teyzelerime, amcalarıma selam olsun” dedi.

“ANACIĞIM, BANA DUA ETMEYE DEVAM ET”

İmamoğlu, vatandaşlara konuşma yaptığı sırada, sosyal medyada 4 tansiyonla 4 kilometre seçim otobüsünü takip etmesiyle gündeme gelen Şahbaz'ın da miting alanında olduğunu gördü. Şahbaz, koruma polislerinin yardımıyla, seçim otobüsünün üzerine alındı. Konuşmasını Şahbaz'a sarılarak gerçekleştiren İmamoğlu, duygularını, “Ya şu güzellik, şu yürekler oldukça, şu mini minnacık çocukların bakışları oldukça, şu güzel hanımefendileri, beyefendilerin duaları oldukça ya siz ne yapabilirsiniz ya. Allah aşkına. Kurban olayım anacığım, bana dua etmeye devam et. Sana kurban olurum” sözleriyle dile getirdi.

İFTARINI ŞAHBAZ AİLESİYLE BİRLİKTE YAPTI

İmamoğlu, seçim kampanyasının sembol isimlerinden Şahbaz'ı unutmadı. Dün akşam iftar saatinde Şahbaz ailesinin Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerine konuk olan İmamoğlu, onlarla birlikte orucunu açtı. İmamoğlu, burada, Şahbaz'ın eşi Mithat Şahbaz, kızları Sevda Şahbaz, oğulları Erdal Şahbaz ve gelinleri Hülya Şahbaz ile tanıştı. İmamoğlu'nun, kendisini kapıda karşılayan 74 yaşındaki Şahbaz'a ilk sözleri, “Özledim sizi” oldu. İkili arasındaki gerçekleşen renkli sohbetin bundan sonraki bölümü, özetle şöyle oldu:

“BİR EVLAT DAHA OLDUM BURADA”

Şahbaz: Ben de seni çok özledim; hepimiz özledik. Seni tebrik etmeye gelecektim ama yanlış anlaşılır diye gelmedim.

İmamoğlu: Ama ben sizi özledim. Aklımdan çıkmadı. Dedim ki; müsaitse, bu Ramazan'da iftara gideyim.

Şahbaz: Çok mutlu oldum çok, çok, çok. Sanki dünya benim oldu. Hep dua ederim sana; bütün gençlere, bütün dünyaya ediyorum. Sen de hiç çıkmadın benim aklımdan. Her dakika aklımdasın. Hep dualarım sizinle.

İmamoğlu: Tamam, bir evlat daha oldum burada.

Şahbaz: Çok seviyorum ben seni.

“HEYECANDAN UYUYAMADIM”

İmamoğlu: Ben, bu Ramazan'da iftara gitmiyorum hiçbir yere; insanları da rahatsız etmeyelim diye. Çünkü hastalık var. Ama dedim; uygunlarsa ben Müzeyyen teyzemlere gitmek istiyorum.

Şahbaz: Çok sevindim, ben heyecandan uyuyamadım. Çok heyecan yapıyorum seni çok sevdiğim için, canım benim. Aşkımsın sen ya. Vallahi hiç unutmuyorum.

İmamoğlu: Ne mutlu bana. Kurban olurum sana güzel anacığım; sağ ol.

“GENÇLERİ ÇOK SEVİYORUM”

Şahbaz: Ben, bütün yaşadıklarımı söylemeyecektim; rüyamda gördüm. Eşim şahit. İşte nasıl mazbatanı aldılar; hepsini gördüm, kazanacağını. Çok üzüldüm. Hep ağlıyordum. Bir baktım; iki çuval elinde. Vurdun kapıya. Dedin ki; ‘Müzeyyen Teyze, bir çuval senin, bir çuval benim.' Uyandım. Bir daha sabaha kadar uyuyamadım. Beni Maltepe'ye çağırdın ya; onu da gördüm. Böyle çoluk, çocuk, genç… Çok yüksek bir arabadayım; beyaz. Herkes öpüyor beni. Kalktım gece, ağladım. Ben çok üzülüyorum. Gençleri çok seviyorum, çocukları. Size bir şey olmasın.

İmamoğlu: Güzel yüzün, güzel gözlerin o kadar iyi anlatıyor ki seni…

İMAMOĞLU'NDAN ŞAHBAZ AİLESİNE DAVET

Şahbaz: O gün de ben, 1 hafta hasta yattım. Bilmiyordum senin geleceğini. Tansiyonum 3'e düşüyordu. Başım dönüyordu. Eşim, söyleyince hemen çıktım. Ben hastaydım, nasıl iyileştim. Allah'ım bana güç mü verdin? Ben geldim oraya, sen çıkmıştın. Ben, bir fena oldum. Ağlıyorum; “Ben, Başkan'ı göremeyeceğim.” Bir baktım otobüstesin; oyyy dünya benim oldu.

İmamoğlu: Ama bayağı yürüdük beraber. Bayağı indik aşağılara kadar. Bana öyle enerji verdin ki o gün anacığım. Birbirimize hem şifa olduk hem de şans getirdik. Bana şans getirdin duanla beraber.

İmamoğlu, renkli anların yaşandığı iftar ziyareti sonrasında Şahbaz ailesini, kendi evine davet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.