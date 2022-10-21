İmamoğlu: İlk etap 2023'te, tamamı 2024'ün son çeyreğinde hizmete girecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattındaki ray kaynatma çalışmalarını başlattı. 2017’de başlatılıp, 7 ay sonra durdurulan hat, önceki İBB yönetimi tarafından 2018’de yeniden başlatılmış, ancak ikinci kez kaderine terk edilmişti. Şantiyeleri yüzde 4’lük bir ilerlemeyle teslim alan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, hatta yüzde 65’lik bir ilerleme sağladı. “Şu an gelinen seviye muhteşem” diyen İmamoğlu, Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki ilk etabın 2023’te, Sultanbeyli etabının ise 2024’ün son çeyreğinde tamamlanacağı bilgilerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımına Mayıs 2017'de başladı. Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017'de durduruldu. İnşaat, Mart 2018'de tekrar başlandı. Ancak, eski İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle şantiye alanı, o güne dek yüzde 4'lük bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018'de sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. Yaklaşık yüzde 65 seviyesinde ilerleme sağlanan hatta, ray kaynatma işlemleri başladı. Sancaktepe Meclis İstasyonu'nundaki ilk rayları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve şantiye çalışanları ile birlikte kaynatan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de çalışanların arasında yaptı.

41 MADENCİYİ ANDI

Konuşmasının başında, Bartın'da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 41 maden işçisini anan İmamoğlu, “Ne yazık ki geçen hafta sonu kaybettiğimiz maden işçilerimizi burada rahmetle, minnetle anıyorum. Başımız sağ olsun milletçe. Ailelerine derin sabır diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Milletçe yanındayız bütün ailelerin. Bu tür işlerde gerçekten Allah kazasız, sıkıntısız, belasız ortamlar nasip etsin. Burada emekçi kardeşlerimizin parmağı kanamasın. Yaptığımız işten asla önemli değil bir canın kaybolması. Kayıplar yaşandığında, insanın içi yanıyor. O bakımdan burada iş güvenliğine, işçi güvenliğine, dikkatle, titizlikle yaklaşan yüklenicimize, bütün çalışanlarımıza elbette teşekkür ediyoruz ve bütün çalışma ortamlarımızda dikkat etmeye, bu konuda hassas davranmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN GELİNEN SEVİYE MUHTEŞEM”

“Bir yanıyla da gururla buradayız” diyen İmamoğlu, kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı:

“Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli hattımızda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hattı yüzde 3-4 seviyelerinde devraldık. Bir kısım şantiye kurulumları, bazı şaft çalışmaları ve bir kısım tünel çalışmaları vardı. Hatta bunlar, ne yazık ki durdurulmuştu. Şunu da ifade edelim: Burada bir avans ödemesi olmamasına rağmen yola çıkılmış bir hattı burası. İyi niyetle yola çıkılmıştı. Ama tabii geldiğimizde işin durmuş olduğunu ve bir kaynağının olmadığını tespit ettik ve hızlıca ‘Burada çalışmaları nasıl başlatırız' diye yola çıktık. Deutsche Bank'tan elde ettiğimiz bir kredi imkanıyla beraber, sonrasında bir bono tahvil ihracıyla beraber, önümüzü açtık. Şu an gelinen seviye muhteşem. Çünkü, ortada 2,5 yılı biraz aşan bir emek süreci var. Ve bu emek sürecinde yüzde 65'lik seviyeye geldiğimiz ilk bölüm var. Bu ilk bölümle ilgili hedefimiz, 2023'ün Ağustos-Eylül'ünde Sancaktepe bölgesini inşallah Çekmeköy'e bağlamak istiyoruz. Tabii hemen 2024'te de son çeyreğine belki kalmadan, Sultanbeyli'yi de bu hatta bağlayacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz.”

“TELAFFUZU BİLE ZOR RAKAMLAR”

Sözünü ettiği işlerin zor ve kolay olmayan yolculuklar olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Şurada gördüğünüz şu hattın yaklaşık 1 kilometresi bile büyük rakamlar. Telaffuzu bile zor rakamlar. 500-600 milyon lirayı geçen maliyetleri bulan rakamlar. Ne yazık ki böyle maliyetlerle yaptığımız işler, bu tür maliyetlerin de finansman modeli bellidir. Keşke her şeyi direkt kasamızdan yapabilsek. Ama makul vadelerde borçlanarak, şehrin bugününü de kurtararak, geleceğe dönük mali düzenlemesiyle kentin yaşatılacağı ve elde edeceği kalitesiyle karşılayabileceği bir ödeme takvimini şehrin önüne koymaktır ki, bu da 10-12 yıl gibi vadelerde borçlanabildiğimiz ölçüde, bunların şehirler açısından çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Zira şehrimizde 2030 ve 2050 vizyonuyla beraber belirlediğimiz gelecek hedefi, bu kentin 800-850 kilometre raylı sisteme ulaşmak zorunda olduğu gerçeğidir” dedi.

“SULTANBEYLİLİLERİ 55 DAKİKADA TAKSİM'E ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hatla birlikte Sultanbeylilileri 55 dakikada Taksim'e ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunu yaptığımız takdirde, bu kentte kaliteli yaşam mümkün. Bu yönüyle tam gücümüzle, tam inancımızla yola devam ediyoruz. Bu hattımızda, ilave bir finans kaynağımızla ilgili sürecimiz devam ediyor. Meclis onayımızın çıktığı bir karardı. Şu anda da yine merkezi idarede süreçlerini takip ediyoruz. Umuyorum ki hem oradaki süreçleri hem de kaynak bulma konusundaki kabiliyetlerimizi, memleketimiz ve şehrimiz adına ortak kabiliyetlerimizi geliştirerek, bu hattı da en doğudaki ilçemizi, Sultanbeyli'yi, Sultanbeyli halkını, Sancaktepeli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bir an önce kentin her noktasına toplu taşımanın en güzeli, en ideali olan raylı sistemle buluşturabilmek. Bugün yaktığımız kıvılcım, bu tünelin ucundaki ışığın görünmesi anlamına geliyor. Coşkulu bir şekilde, 2023'te ve 2024'te hem Sancaktepeli hem Sultanbeylili hemşehrilerimizi mutlu edeceğimiz günlerde ve bu gördüğünüz tünelde, bu sefer trenimizle beraber giderek, vatandaşlarımızla buluşmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz. Bu yolculukta hem yol arkadaşlarıma hem yüklenicimize hem bütün emeği geçen herkese, geçmişten bugüne ve yarınlara yürekten teşekkür ediyorum. Engelsiz bir süreçle, bu zaman dilimini başarıyla sonuca ulaştıracağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

Kentin Anadolu bölümündeki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.