İmamoğlu 1000 yeni taksi kura töreninde konuştu

İBB’nin teklifiyle UKOME’de kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümü, noter huzurundaki kura çekimi töreniyle gerçekleşti. Hak sahipleri belirlenmeye başlandı. Düzenlenen törene katılan İmamoğlu, İstanbullunun yoğun bir biçimde hissettiği taksi sorununa dikkat çekti.

Çözümü engelleyen akılla mücadele edeceğini söyleyen İmamoğlu, “Asla vazgeçmeyeceğim. Kulaklarımızı tıkayamayız. Kafamızı kuma sokamayız… Uydurma bir yönetmelikle, UKOME'deki sandalye sayısı düzenlemesiyle karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğinde kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümünde hak sahipleri, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde kura çekimi töreniyle belirlenmeye başlandı. Noter eşliğinde yapılan kura çekimi ile 4 bin başvuru arasından 750'si minibüs, 250'si de Taksi-Dolmuş olmak üzere toplam 1000 araç taksiye dönüşecek.

İMAMOĞLU: “EV SAHİBİ SİZSİNİZ”

İBB'nin organizasyonuyla gerçekleşen törendeki konuşmasına “Ev Sahibi Sizsiniz” sözleriyle esnafa seslenerek başlayan Başkan İmamoğlu, İstanbul'daki trafiğin pandemi döneminde özel araç kullanımıyla arttığını söyledi. Özel araç kullanımını azaltan, toplu taşıma kullanımını destekleyen politikalar önceliğimiz olacak diyen İmamoğlu “Dünyanın aynı anda en fazla metro imalatı yapan, inşaat sürecini sürdüren şehriyiz. Bu bir rekor. Maliyetiyle, imalatın kalitesiyle, finansal sürdürülebilirliği ile ortaya koyduğumuz performans çok kıymetli. Önümüzdeki yıllarda bu metro hatlarımız tek tek vatandaşın hizmetine olacak” dedi.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM”

İBB'nin 10 kez UKOME'ye getirdiği yeni taksi plakası ve sistemine ihtiyaç duyduğunun altını çizen İmamoğlu, “İstanbul'da yoğun bir biçimde taksi sorunu var. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben onla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Kulakları tıkayamayız, kafamızı kuma sokamayız. Bu şehir 1990'lı yılların başından 6-7 milyondan 16 milyon resmi nüfusa yirmi milyon etkin nüfusa ulaştı. Etkin nüfus üç kat arttı ancak taksi sayısı hala aynı. Vatandaşlar açık bir şekilde korsan taksi kullandığını itiraf ediyor. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bu kadar açık bir biçimde bir sorunu dile getiren vatandaşların bu çağrıları, yeni bir yönetmelikle UKOME'de çözümsüz bırakılıyor. Karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN KAZANMASINI İSTİYORUM”

Yeni 1000 taksi plakası kararı hayata geçirilene kadar defalarca reddedildiğini söyleyen İmamoğlu, ‘Bu iş neden bir seneye yakın bekledi” diye sordu. Esnaf ile dayanışma içerisinde olduğunu paylaşan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Esnafın para kazanmasını istiyorum. Ben esnafımın, helalinden kazandığı parayı evine götürsün, çocuklarını mutlu etsin istiyorum. Esnafımın fikri ne olursa olsun, ister taksici, ister minibüsçü, isterse otobüsçü olsun Seçilmiş yeni bir başkan olarak üç buçuk sene içerisinde ilk defa zam yaptık. Benim esnafım geçinemiyor yani ben kafamı kuma mı sokacağım? Hak ettiği zammı vermek zorundayız. Zammı yapan Ekrem İmamoğlu değil ki. Bu ülkede enflasyonun yüzde otuza siz ya da biz çıkarmadık. Çıkaran bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl, o akıl.”

“HAK VE HUKUKU KORURUM”

Taksi dönüşüm projesine karşı çıkan esnafın siyasi tezahürat yapmasına anlam veremediğini belirten İmamoğlu, “Derdiniz üzüm yemek mi? Bağcıyı dövmek mi? Bağcıyı dövme niyeti olan akla buradan sesleniyorum. Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde böyle bir hamle yapacak bir insan değilim. Hak ve hukuku korurum. Az önce sordum davetli olmasına rağmen o esnaf odası başkanı bugün aramıza katılmamış. O esnaf odasına, bin tane yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı da yarın odaların seçiminde oy kullanacak. Bari gel de onlara kendini göster” dedi.

ISRARLI OLMAMIZ SONUÇ VERDİ

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da, İstanbul'u daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek yapılan çalışmaları bir sunum eşliğinde anlattı. Aynı anda en fazla metro imalatının devam ettiği şehrin İstanbul olduğunu bir kez daha vurgulayan Cihan, taksi dönüşümünün katılımcı bir yöntemle hayata geçtiğini kaydetti. Atıl durumda kalan minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetinin giderileceğini paylaşan Cihan, “Bu kararı 6 kez defa ısrarla getirmiştik. Israrlarımız sonucu bu kararın çıkmasını sağladık. Toplamda 3 bin 917 araç taksiye dönüşüm için başvuru yaptı. Bugün ve yarın bu hak sahiplerini belirlemek üzere noter huzurunda çekilişleri yapıyoruz” dedi.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ise “Dört yıl çok zorlukla uğraştık. Cenabı Allah kuvvet verdi. Bu işi çok şükür dönüşümü hazırladık. Bugün de bunun mutluluğunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

18 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından taksi plakası hak sahipleri noter huzurunda gerçekleşen kura yöntemiyle belirlenmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ve İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan sırasıyla A01 Bakırköy- Topkapı Hattındaki 18 plaka hak sahibini, çektikleri kura ile belirledi.

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