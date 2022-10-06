İlkim Sezgin Kimdir? Müzisyen İlkim Sezgin nereli, kaç yaşında?

İlkim Sezgin kimdir? Prodüktör ve Influencer İlkim Sezgin kimdir, gerçek adı ne? İlkim Sezgin kaç yaşında, kaç kilo, boyu, yaşı, şarkıları, promoları…

Son dönemde sosyal medyada milyonlara ulaşarak müzik dünyasına ve sosyal medyaya damga vurmayı başaran İlkim Sezgin ile ilgili bilgiler internette araştırılarak öğrenilmek isteniyor.

Peki, İlkim Sezgin kimdir ve gerçek adı ne? İlkim Sezgin kaç yaşında, nereli, şarkıları, işbirlikleriyleinstagram hesabı haberimizde yer alıyor.

Müzik için değiştirdiği hayatında yepyeni bir sayfa açan İlkim Sezgin, adından her geçen gün daha da fazla söz ettiriyor. Birbirinden hit şarkılarını yayınlamasının yanı sıra güzelliği ve vizyonu ile dikkat çeken başarılı Prodüktör ve influencer hakkında da pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sebeple de araştırmalar gerçekleştiriyor. Her şarkısı milyonlarca kez dinlenen İlkim Sezgin'e dair detaylar haberimizde okunabilmektedir.Peki,Prodüktör, Müzisyen ve Influencer İlkim Sezgin kimdir, gerçek adı ne? İlkim Sezgin kaç yaşında, kaç kilo, boyu, şarkıları, Promoları ve Instagram hesabı... İlkim Sezgin'in gerçek adı nedir?

Özellikle Elektronik müzik dünyasında birçok şarkıcı kendi adını kullanmıyor ya da sadece adı ile mesleğini gerçekleştiriyor. İlkim Sezgin gerçek adı ile bilinen isimlerden biri. Kendisinin tam adı İlkim Sezgin'dir.

İlkim Sezgin Instagram hesabı

Güzel prodüktör internette sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte hikâye özelliğini de fazlasıyla kullanmaktadır. 329 Bin Takipçisi bulunan ilkim Sezgin'i @ilkimsezgin adresinden takip edebilirsiniz.

İlkim Sezgin kimdir?

Elektronik müzik dünyasına adım attıktan sonra zirveye oynayan bir isim olan Müzik Prodüktörüdür. Ayrıca kendisini zirveye taşıyan diğer bir olayı ise influencer olmak. Başarılı müzisyen birçok ünlü markalar ile işbirliğinin yanı sıra bir çok tören ve davete katılarak ileride çıkaracağı şarkılarınında promosunu şimdiden magazine belirtmiş durumda. Kendisinin 24 Nisan 2000 tarihinde doğduğu bilinmektedir. 22 yaşındaki vizyonlu prodüktör Boğa burcu. İstanbul'da yaşıyor ve aslen Bolulu. 50 kilo 163cm boyunda olan güzel sanatçı lisans eğitimine Okan Üniversitesinde devam etmektedir.

İlkim Sezgin Müzik Tarzı

İlkim Sezgin Elektronik Müzik tarzı adı altında Melodic Tech House ve Deep House tarzı şarkılar yayınlıyor.

İlkim Sezgin ilk şarkısı ünlü prodüktörün ilk şarkısı Hollandalı plak şirketi MalbecRecords etiketi ile ‘'Ibiza Twins'' dir. Ünlü prodüktör “THECELIK” ile işbirliğinden ve Mix-Master, prodüksiyonunun Mert Harmankaya tarafından yapılmış olması Şarkı listeleri için epey bomba haber olmuştu. İlk haftasında 100Binden fazla dinlenen şarkı çok yakında yepyeni tekliler ile daha fazla gündeme oturacak.

İlkim Sezgin Sosyal Medya ;

Instagram: https://instagram.com/ilkimsezgin?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Spotify: https://open.spotify.com/track/1IbqKyd3VutoQZGMpiZIQS?si=XBfbMjkCTuelYVdl9jG6GA

Apple Music: https://music.apple.com/tr/artist/i-lkim-sezgin/1645940665?l=tr .