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İlk kısıtlamasız pazar gününde park ve sahiller doldu

İstanbul'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk pazar gününde deniz kenarları ve parklarda vakit geçirdi.

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04.07.2021 18:53:42
İlk kısıtlamasız pazar gününde park ve sahiller doldu

Sabah erken saatlerde Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahiline gelen vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaparken kimileri bisiklete bindi kimileri de yanlarında getirdiği seyyar masalarda denize karşı kahvaltı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sakin olan sahil şeridindeki trafik sıkışıklığı kısıtlamanın kalkmasının ardından yeniden yaşanmaya başlarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlandı

Uzun bir aradan sonra pazar günü müşterileriyle buluşan işletmelerde ise yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların boş yer için işletme önlerinde sıra bekledikleri görüldü.

Zeytinburnu sahilinde de vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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