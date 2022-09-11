İlk görev yerindeki öğrencileriyle 40 yıl sonra bir araya geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde 40 yıl önce görev yapan emekli öğretmen Recep Çamdere, yıllar sonra ziyaret ettiği köyde duygusal anlar yaşadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde 40 yıl önce görev yapan emekli öğretmen Recep Çamdere, yıllar sonra köyü ziyaret ederek öğrencileriyle buluştu. Bursa'da yaşayan ve göreve başladığında 26 yaşında olan Recep öğretmen, ilk görev yeri olan Kaynak köyünü, yıllar sonra eşi Melahat Çamdere ile ziyaret etti.

Köye gelen 67 yaşındaki Recep öğretmeni, şimdi köy muhtarı olan öğrencisi Bedrettin Demir ile köy sakinleri karşıladı. İlk olarak görev yaptığı okulu ziyaret eden Çamdere, daha sonra köy içinde dolaşarak anılarını tazeledi.

Büyüyen öğrencilerini ve köy sakinlerini gören emekli öğretmen sevinç yaşadı, bazı köy sakinlerinin vefat ettiğini ve eski evlerinin harabe olduğunu görünce de hüzünlendi.

Elektrik bile yoktu

Muhtar Bedrettin Demir (47) öğretmeninin kendisini 40 yıl geriye götürdüğünü anlatarak, ilkokul günlerine geri döndüğünü dile getirdi. "Hocamızın ders anlatımını, elektriklerin olmadığı zamanı, toz toprak ve bize gösterdiği ilgi aklımıza geldi." ifadelerini kullanan Demir, 40 yıl aradan sonra öğretmenlerinin köyü ziyaret etmesinin bir vefa örneği olduğunu anlattı.

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