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İlayda Bölükbaşı Kimdir?

Genç yaşında ticaret hayatında önemli atılımlarda bulunan genç girişimci İlayda Bölükbaşı, birçok alanda kendisini geliştirmiş bir isimdir.

49 Dakika Önce
2022-01-24 16:28:30
İlayda Bölükbaşı Kimdir?

İstanbul'da doğan Bölükbaşı, üniversite mezunudur. 4 farklı sektörde çalışmalarını sürdüren ve kendini bu alanlarda geliştirmek isteyen genç girişimci, gelişime açık olduğunu belirtmektedir. Peki ama İlayda Bölükbaşı kimdir?

İstanbul'da dünyaya gelen İlayda Bölükbaşı, ticarete ilgi duyan bir isimdir. Bu nedenle genç yaşına rağmen ticaret alanında çalışmalarda bulunmuştur. Halihazırda girişimci iş kadını statüsünde bulunan genç girişimci, yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Ticaretin birçok bileşeni olduğunu düşünmekte, bu nedenle farklı alanlarda kendini geliştirmeye çalışmaktadır. “Ticaret çok boyutlu bir alan. Bu nedenle yerinizde saymamanız gerekiyor. Sektörel gelişimleri yakından takip etmeli, çalışmalarınızı bu gelişimlere göre reforme etmelisiniz. Gerçekten bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerinde bulunarak içerisinde bulunduğu sektörle ilgili düşüncelerini ifade etmektedir.Ticari faaliyetlerini genç yaşına rağmen koordineli bir şekilde sürdürmeyi başaran Bölükbaşı, 4 farklı sektörde ticari çalışmalarda bulunmaktadır.

4 Farklı Sektörde Ticaret Faaliyetlerini Sürdürüyor

Ticareti seven, bu alanda çalışma gibi bir hayale sahip olan İlayda Bölükbaşı, hayalini gerçeğe dönüştürmek adına çalışmalarda bulundu. Bu nedenle ilgi duyduğu sektörlerde ticari çalışmalarını profesyonel bir şekilde gerçekleştiren Bölükbaşı, “Herkesin hayalinde bir meslek vardır. Bu mesleğe ulaşabildiğiniz takdirde kendinizi mutlu hissedersiniz. Ben de ilgi duyduğum sektörlerde ticari faaliyetler gerçekleştirerek kendimi mutlu ediyorum!” sözleriyle mesleğinin kendisini ne denli tatmin ettiğini belirtiyor.

Dijitalleşmenin önemini fark eden genç girişimci, e-ticarete de yönelim göstermiştir. Bu nedenle hem fiziki hem de e-ticaret ile ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle porselen e-ticaretini gerçekleştirerek müşterilerine farklı ürünler sunmakta ve bu sayede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmaktadır.

Şu anda girişimci iş kadını statüsünde çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Bulunduğu sektörlerde daha iyi ve profesyonel çalışmalarda bulunabilmek adına kendisini farklı alanlarda geliştirmeye devam edeceğini de ifade etmektedir. .

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