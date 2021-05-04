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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Esenler’de anıldı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının birinci yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

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04.05.2021 09:37:06
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Esenler’de anıldı

 İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının birinci yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

Programa, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamı Bünyamin Topçuoğlu, Ömer Döngeloğlu'nun oğlu Muhammed Döngeloğlu, Dursun Ali Erzincanlı ve Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz katıldı. Ayrıca Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da programa online katılarak Ömer Döngeloğlunu rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

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“HOCAMIZIN YOKLUĞUNU EVLADIYLA DOLDURUYORUZ”

Programa katılan Dursun Ali Erzincanlı, “Hasret ve muhabbet zamanla bitmiyor. Bir yıl sonra bugün Ömer Döngeloğlu hocam hala hayatta gibi. Evladı Muhammed Döngeloğluna baktığımda Ömer hocamı hatırlıyorum. Evlat babanın sırrı derler. Hocamızın yokluğunu evladıyla dolduruyoruz. Hocamızın toprağın üstündeki hatıraları toprağın altındakinden daha büyük. Ömer hocamızla mutlaka bir yerde buluşacağız. Ömer hoca yer ve zaman ayırt etmeden her programa katılırdı. Allah, Ömer hocamıza insanları toparlayabilecek ve kendini saatlerce dinlettirebilecek tesir lütfetmiş” diye konuştu.

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“HER KONUYLA ALAKALI SÖYLEYECEĞİ BİR ŞEYLER VARDI”

Etkinliğe katılan Bünyamin Topçu ise, “Ömer hocamın yapacağı çok işler vardı. Çok vefalı bir insandı. Küçük büyük ayırt etmez her programlara katılırdı. Hocam çok okul programlarına katıldık. Sohbetleri çok güzeldi. Ömer hocanın genel kültürü çok iyiydi. Her konuyla alakalı söyleyeceği bir şeyler vardı. Hoş sohbetiyle insanları küçük gezintilere çıkarırdı” ifadelerini kullandı.

Ramazanda yaptığı iftar ve sahur programları başta olmak üzere dini günlerde izleyicilerin televizyon ekranlarında görmeye aşina olduğu Döngeloğlu, Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından tedavi altına alındığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020'de 52 yaşında hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan