“İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İlahi Beste Yarışması” yarın başlıyor

Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen, 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesi kapsamında 3’üncüsü düzenlenecek “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İlahi Beste Yarışması”, Yunus Emre Enstitüsü’nün ana sponsorluğuyla 10 Haziran’da başlıyor.

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz 12 Şubat Cuma günü 107 yaşında vefat eden, cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda devlet erkanının katıldığı Elazığ'lı kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı adını taşıyan HAN Vakfı tarafından bu yıl “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İlahi Beste Yarışması”nın 3.'sü düzenlenecek.

İslam dininin özel bir yorumu olarak ortaya çıkan tasavvuf anlayışının en güçlü temsilcisi Yunus Emre'nin şiirlerinden edebiyatçı ve bestekâr akademisyenler tarafından özenle seçilen 100 güfteden, belirlenen en fazla üç eseri besteleyerek online başvuru ile yarışmaya katılabiliyor. Yarışma katılmak için son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

HAN Vakfı tarafından, bilimsel mûsıkî kural ve kaidelerine göre oluşturulan değerlendirme kriterlerine göre Değerlendirme Kurulları (Jüri) tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, kazanan 19 eser için toplamda 50.000 TL ödül verilecek.

Yarışma ile ilgili tüm bilgilere www.ilahiaskinsesi.com'dan ulaşabiliyor.

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler'den SufiAbdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.

Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.

Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.