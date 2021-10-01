İklim değişikliği Dünya’nın parlaklığını düşürüyor

Yapılan yeni bir çalışmaya göre ısınan okyanus suları, Dünya’nın parlaklığında düşüş meydana getiriyor.

Dünya'nın parlaklığına (Dünya'dan yansıyan ve Ay'ın yüzeyini aydınlatan ışık) yönelik onlarca yıldır yürütülen ölçümlerin yanısıra uydu ölçümlerini de kullanan araştırmacılar, Dünya'nın yansıtıcılığında son yirmi yılda önemli bir düşüş olduğunu keşfetmişler.

Dünya artık 20 yıl öncesine göre metrekare başına yarım watt daha düşük ışık yansıtıyor. Geophysical Research Letters bülteninde yayımlanan yeni çalışmaya göre bu düşüşün büyük kısmı, son üç yıllık verilerde görülüyor.

Bu durum, Dünya'nın yansıtıcılığında %0,5'lik bir azalışa karşılık geliyor. Dünya, üzerine yansıyan güneş ışığının yaklaşık %30'unu yansıtıyor.

Dünya'ya ulaşan net güneş ışığını etkileyen iki şey var: Güneş'in parlaklığı ve gezegenin yansıtıcılığı. Dünya'nın yansıtıcılığında meydana gelen ve araştırmacıların gözlemlediği değişimler, Güneş'in parlaklığındaki dönemsel değişimlerle uyuşmuyor. Dolayısıyla bu durum, Dünya'nın yansıtıcılığının Dünya'daki bir şey sebebiyle azaldığı anlamına geliyor.

NASA'nın Bulutlar ve Dünya Işınan Enerji Sistemi (CERES) projesine bağlı uydu ölçümlerine göre, son yıllarda Pasifik Okyanusu'nun doğusunda bulunan alçak irtifalı parlak ve yansıtıcı bulutlarda azalma olmuş.

Kuzey ve Güneş Amerika'nın batı kıyılarının açıklarındaki bu bölgede, Pasifik On Yıllık Dalgalanması şeklinde adlandırılan iklimsel bir durumun tersine dönmesi sebebiyle deniz yüzeyindeki sıcaklıklarda artış kaydedilmiş. Söz konusu durum, küresel iklim değişimiyle muhtemel bağlantılar taşıyor.

Kaynak: Amerikan Jeofizik Birliği. Çeviren: Ozan Zaloğlu.

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