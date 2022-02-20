İkizlerle evlenen ikizlerin çocukları da ikizler gibi doğdu

ABD'de tek yumurta ikizi erkek kardeşlerle evlenen tek yumurta ikizi kız kardeşlerin sadece birkaç ay arayla dünyaya gelen çocukları da birbirlerine çok benziyor.

Sıradışı hikaye 2017'de başladı. ABD'de yaşayan Brittany ve Briana, 2017'de düzenlenen bir ikizler festivalinde Josh ve Jeremy'le tanışmıştı.

Brittany ve Josh ile Briana ve Jeremy, Ağustos 2018'de düzenlenen çifte düğünle dünya evine girmişti. Ekip daha sonra aynı zamanda çocuk sahibi olmayı planladıklarını duyurmuştu:

“Hayatımızdaki birçok dönüm noktasını, doğum gününü ve mezuniyeti birlikte geçirdik. Hamilelik bir sonraki büyük etkinlik. Bunu birlikte yaşamayı çok istiyoruz.”

Independent Türkçe' nin aktardığına göre, Josh, oğlan çocukları Jett Salyers'ın dünyaya gözlerini açtığını Ocak 2021'de bildirmişti. Diğer çiftin oğlanları Jax Salyers ise Nisan 2021'de doğmuştu.

Ortak Instagram hesabında paylaşılan fotoğraflar, çocukların birbirine fazlasıyla benzediğini gösteriyor. Aileler bunu çocukların “kuzen, genetik kardeş ve dörtlü ikiz” olduğunu söyleyerek açıklıyor.

Fotoğraflara yorum atan bir sosyal medya kullanıcısı da “Bu aile bir DNA testi yaptırsa bebeklerin kuzen değil kardeş olduğu görülür” yazdı. .