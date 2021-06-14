İki aracı kaynakla birleştirip satıyorlar!

Önü 2010, arkası 2015 model yüzlerce aracı birleştirerek insan hayatıyla oynuyorlar....

Yükselen fiyatlar ve son yıllarda ikinci el araçlara olan ilginin artışıyla dolandırıcılar harekete geçti ve geçmişte büyük kazalar geçirmiş araçları insan hayatını hiçe sayarak yanlış onarım teknikleriyle onarıp, "kazasız araç" süsü vererek satışa sunmaya başladı.

Ayda ortalama 30 bin araçta yapılan ekspertiz işlemlerinde, yaklaşık 300 aracın kaynakla birleştirildiğinin tespit edildiğine belirten Pilot Garage'den yapılan açıklamada, ikinci el otomobillerde yapılan en tehlikeli işlemlerle ilgili değerlendirmeye yer verildi.

En tehlikeli hile yöntemi

Söz konusu hilenin en tehlikeli hile yöntemi olduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Müdürü Cihan Emre "Maliyeti düşürmek ve zaman kazanmak için dolandırıcılar hasarlı parçaları onarmak yerine, arkası ve önü farklı iki aracı kaynakla birleştirip satışa çıkarıyor. En son yine Pendik bayimizde bir aracın önü 2015, arkası 2016 model çıktı. Vatandaşların bu birleştirmeyi çıplak gözle fark etmesi imkansız. Tüm aktif ve pasif güvenlik özelliklerini kaybeden birleştirilmiş araçlar, herhangi bir kazada ikiye bölünerek birçok ölümlü kazaya sebep oluyor." dedi.



30 bin araçtan 300'ünde çıkıyor

Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle daha düşük fiyata sahip hasarlı araçlar, ciddi oranda gelir elde eden dolandırıcılar tarafından yanlış onarımlarla insan hayatını hiçe sayarak satışa sunuluyor. Üstelik hasar kaydı olmayan araçlarda da gözlenen bu hilelerin en tehlikelisinin, iki aracın kaynakla birleştirilmesi işlemi olduğu açıklanıyor. Pilot Garage, ayda ortalama ekspertizi yapılan 30 bin araçtan yaklaşık 300'ünün bu işleme tabii tutulduğunu tespit ettiklerini belirtiyor.

Günümüzde artık her ikinci el otomobile kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini söyleyen Emre, "Son yıllarda ikinci el araç pazarına duyulan ilgi ve iştah, asıl işi otomobil alım-satımı olmayanların da ilgisini çekmeye başladı. Yüksek kar elde etmek amacıyla bazı ağır hasarlı araçlar, maliyeti düşük tutmak ve zaman kazanmak için onarılmıyor; iki araç kaynakla birleştiriliyor. Önü 2010 model, arkası 2015 model, arkası 2006 model, önü 2012 model gibi birçok araçla karşılaşıyoruz. "ifadelerine yer verdi.

Birleştirildiğini anlamak imkansız

Birleştirme işlemiyle aracın en temel güvenlik unsuru olan şasinin, tüm koruyuculuğunu yitirdiğinin altını çizen Emre, "Herhangi bir kaza anında iki araçtan birleştirilmiş, ekleme araçlar kolaylıkla ikiye bölünerek ölümlü kazalara sebep oluyor. TV kanallarında rastladığımız kazada ikiye bölündü haberlerinin asıl sebebi bu. Kaynağın izleri belirli hilelerle kapatılıyor. Kaynak işlemini tüketicilerin basit kontrollerle tespit etmesi imkansız. Özellikle ağır hasarlı araçların tekrar trafiğe çıkmadan önce tamir süreçlerinde denetlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir araç satın almayı düşünen vatandaşlarımızın, satın almayı düşündüğü her araca şüpheyle yaklaşarak, kurumsal ve kendini kanıtlamış oto ekspertiz noktalarında kapsamlı ekspertiz işlemi yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Bu işlemleri ancak uzmanlar tespit edebilir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.