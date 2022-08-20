İkbal Gürpınar Kimdir, Nerelidir? İkbal Gürpınar Sunduğu Programlar
İkbal Gürpınar’ın sunduğu programlar neler? İkbal Gürpınar’ın çocuğu var mı? İkbal Gürpınar hangi okul mezunu? Sunucu, yazar Gürpınar, İkbal’le Diyar Diyar, Hayatın İçinden vb. birçok programda sunuculuğu ile büyük bir beğeni topladı. İkbal Gürpınar kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İkbal Gürpınar'ın eserleri neler? İşte ayrıntılar.
2022-08-20 16:15:45
İkbal Gürpınar Kimdir?
Sunucu ve yazar İkbal Gürpınar 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Gürpınar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. İkbal Gürpınar kurslara katılarak makrome eğitimi aldı.1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Pizza Pizza firmasında Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2003'te Kanal A'da “Keçiören'nde Ramazan” adlı iftar programını sunmuştur. Ardından TGRT'de yine “Türkiye'de ve Dünyada Ramazan” ve “Vekiller Yarışıyor” adlı yarışma programını sunmuştur. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur. Birçok programda sunuculuk yapan İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. İkbal Gürpınar 31 Ekim 2021 yılından COVİD-19'a yakalanarak yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın; babası, annesi ve eniştesi de COVID-19 nedeniyle vefat etti.
İkbal Gürpınar Sunduğu Programlar
- Saat (TRT 1)
- Nane Limon Kabuğu (TRT Gap)
- Keçiören'de Ramazan (Kanal A)
- Türkiye'de ve Dünyada Ramazan (TGRT)
- Mahalleler Yarışıyor (TGRT)
- Yüzük Taşı (Samanyolu TV)
- Mutluluk Oyunu (Samanyolu TV)
- Kimse Yok mu? (Samanyolu TV)
- Hayatın İçinden (Kanal 7)
- İkbal'le Diyar Diyar (Kanal 7)
- İkbal'le Yaşama Dair (Kanal D)
- Kabe Yollarında (Kanal 7)
- İkbal ve Latif'le Memleket havaları (Latif Doğan'la birlikte Kanal 7)
İkbal Gürpınar Eserleri
Şiirleri;
- Efendim
- Babacığım
- Sevgili Peygamberim
- Gittin Gideli
- Hasan ile Hüseyin
- Minik Yüreğim
- Özlediğim
- Savaş Çocuğu
Yazdığı kitaplar;
- Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı
- Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle
- Benim Hâlâ Umudum Var
- İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu
- İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri
- İkbal Gürpınar'la Ramazan Sofrası
- İkbal'le Küçük Mutluluklar
- İçimden Geldiği Gibi
- Günaydın Gece
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