İhvan lideri Bedii zindanda Kovid-19'a yakalandı

Sisi rejimi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, zindanda Kovid-19'a yakalandı. Üzücü haberi kızı Duha Bedii, sosyal medyadan paylaştı.

2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, hapishanede koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan sürekli babası Muhammed Bedii'nin sağlık durumuna ilişkin paylaşımlar yapan Duha Bedii, son olarak babasının Kovid-19'a yakalandığını ve buna rağmen hücrede tutulduğunu söyledi.

" ALLAH'IM, SENDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK"

Daha önceleri Duha Bedii, babasının zindanda çok ağır şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini dile getirirken, ziyaretin yasak olması nedeniyle babasının sağlık durumu hakkında bilgi edinemediğini, cam kafesin arkasından bile olsa babasını göremediğini, babasının tek başına tutulduğu hapishanede yerde yatırıldığı" bilgisini paylaşmıştı.

Duha Bedii son olarak Facebook üzerinden yaptığı paylaşımında babası Muhammed Bedii'nin koronavirüse yakalandığını açıklayarak, "Senden başka kimsemiz yok Allah'ım!" ifadelerini kullandı.

"BABAM BETON HÜCREDE TUTULUYOR"

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Duha Bedii, babasının 8 senedir tek kişilik beton bir hücrede tutulduğunu, son 5 senedir iseziyaretlerin de yasaklandığını ifade etti. Hapishane idaresinin yemek, elbise ve ilaç teminini de yasakladığını ifade eden Bedii, babasına günlük sadece 10 dakika güneşe çıkmamak şartıyla yürüyüş izni verildiğini belirtti.

Babasının son mahkeme oturumuna yürümeye takati olmadığı halde, battaniyeye sarılı vaziyette geldiğini bildiren Bedii, "Kendisini mahkeme salonunda kafesin içinde gördük. El işaretleriyle konuşmaya çalıştık. Sıhhi durumu nedir, neye ihtiyaç duymaktadır bilmiyoruz. Bir sonraki oturumda 3 hafta sonra gerçekleşecek. Lakin cam, ses iletimine mani olduğu için el işaretleriyle anlaşmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Duha Bedii, "Senden başka kimsemiz yok Allah'ım! Kurtuluşta sabitkadem durabilmemiz de senin katındandır. Ey Rabbim! Acizlik, zulüm ve acı kalplerimizi tüketti!" ifadelerini kullandı.

3 TEMMUZ 2013 ASKERİ DARBESİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mısır'ın Beni Suveyf Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Bedii, 7 Ağustos 1943'te dünyaya geldi. 2010 yılında Muhammed Mehdi Akif'in (1928-2017) istifasının ardından İhvan liderliğine (Rehberlik Konseyi Başkanlığı) seçildi.

Bedii'nin 2 oğlu bir de kızı vardı ancak oğullarından Ammar, Rabia Meydanı'nın boşaltılmasından iki gün sonra 16 Ağustos 2013'te başkent Kahire'nin Ramses bölgesindeki eylem esnasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Muhammed Bedii, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından gözaltına alınmıştı. .