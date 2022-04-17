İHH Ramazanda milyonlarca insanın umutlarını yeşertmeye devam ediyor!

Bütün yıl yardımlarına devam eden İHH, bu Ramazanda da bağışçıların yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için canla başla çalışıyor.

Dünyanın her bir yerinde sıkıntıda olan kişilere yardım eli uzatan İHH bu Ramazanda da desteklerini esirgemiyor.

Savaş bölgelerinde olan, felakete uğramış, aç-açıkta kalmış, zulüm gören, sıkıntıda olan herkese aynı özveriyi gösteren İHH, 1992 yılından bu yana çalışmaya devam ediyor. Türkiye'den başlayıp dünya genelinde 123 ülkeye yayılan bu iyilik hareketi tüm hızıyla hizmetlerine devam ediyor.

Savaş, Afet ve Yoksullukla sonuna kadar mücadele!

İHH yıllardır; savaş ve afet bölgelerinde, yoksulluğun yaşandığı kesimlerde din, dil ve ırk ayırımı yapmadan milyonlarca kişinin yardımına koştu. İnsani yardıma muhtaç eden her tür politikaya ve görüşe karşı duran İHH, temel hak ve özgürlükler için de çalışmalarına devam ediyor.

Kalıcı projeler üreten İHH, farklı ihtiyaçlara anında ve kesin çözümler üretiyor. Bu Ramazanda da; insani yardımlar başta olmak üzere gıda ve zekat yardımlarını sahiplerine ulaştırıyor.

Geçtiğimiz yıl yardım projeleriyle;

- 151.673 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye

- 303.288 kumanya paketi

- 296.234 kişiye iftar yemeği

- 140.209 yetime bayramlık elbise hediyesi

yardımları yapıldı.

İHH'nın Ramazan Projeleri

Yüzlerce farklı projede ihtiyaçlara göre yardım eden İHH bu yıl ramazanda;

- Zekatınla Sevindir Kampanyası

- Kumanya Paketleri

- İftar Sofraları

- Fitre Bağışları

- Bayramlık Yardımı yapıyor.

57 Ülkede Umutları Yeşertti!

Yıllardır dünya genelinde yardım elini uzatan İHH 57 ülkede, genç yaşlı demeden milyonlarca insanın gönlüne dokunarak umutlarını yeşertti.

İHH; Azerbaycan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Macaristan, Moldova, Ukrayna (Kırım), Kolombiya, Çad (Orta Afrikalı ve Kamerunlu Mülteciler), Cibuti, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Burundi, Etiyopya, Sudan, Somali, Tanzanya, Kamerun, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Gine, Zimbabve, Uganda, Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan (Suriyeli ve Filistinli Mülteciler), Suriye, Libya, Tunus, İran, Ürdün, Bangladeş (Arakanlı Mülteciler), Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka,Filipinler (Bangsamoro) gibi ülkelerde yardımların tüm hızıyla devam ediyor.

Detaylı bilgi ve bağış için İHH internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. .