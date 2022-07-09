İHH Karadağ'da kurban dağıtımı gerçekleştirdi

İnsani Yırdım Vakfı (İHH) 60 ülkede kurban keserek Müslüman kardeşlerimizle dayanışmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

İHH 60 ülkede birden kurban organizasyonlarına imza atmaya devam ediyor. Balkan ülkelerinde başarılı operasyonlarını sürdüren İnsani Yırdım Vakfı (İHH) Karadağ'da ihtiyaç sahibi 250 kişiye kurban dağıttı.

İHH'dan Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç'e ziyaret

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç'e bayram ziyaretinde bulunan iHH, 2022-2023 yılları içinde gerçekleştireceği cami kışlık yardımı eğitim ve gıda projeleri üzerine bilgi paylaşımı gerçekleşti.

Öte yandan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Yeşilyurt ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay Feyziç'e çabalarından dolayı ödül takdim etti.

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