İHH İnsani Yardım Vakfı'na Kosova Savaş Gazileri derneğinden Teşekkür...
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kosova savaşı döneminde gerek yaralıların Türkiye’de tedavisi gerekse Makedonya ve Arnavutluk’a göç eden 1 milyona yakın Kosovalı göçmenlerin gıda barınma ihtiyaçlarını da karşılamış idi.
2021-08-02 11:47:38
Kosova'nın bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte 22 yıldır Kosova'da sosyal yardım projelerine devam ediyor.
İHH mütevelli üyesi Osman Atalay'ın açıklamaları şu şekilde:
1998 yaşanan Kosova Savaşı sürecinde yaralı gazilerin tedavisi ve Kosovalı göçmenlere verdiğimiz destekten dolayı UÇK Savaş Gazileri Derneği Başkanı Cevdet Çeriçi, vakfımıza teşekkür belgesi verdi.
Kosova'ya eğitim, sağlık, mesleki ve yetim yardımlarımız gücümüz yettiğince devam edecektir. Biz Balkan halklarıyla 500 yıldır kardeşçe yaşama kültürünü canlı tutmaya çalışacağız.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)