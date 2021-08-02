İHH İnsani Yardım Vakfı'na Kosova Savaş Gazileri derneğinden Teşekkür...

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kosova savaşı döneminde gerek yaralıların Türkiye’de tedavisi gerekse Makedonya ve Arnavutluk’a göç eden 1 milyona yakın Kosovalı göçmenlerin gıda barınma ihtiyaçlarını da karşılamış idi.