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İHH gönüllüleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
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İHH gönüllüleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Kütahya'da bir grup genç, karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için etkinlik düzenledi.

1 Saat Önce
2021-12-27 15:49:27
İHH gönüllüleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Kütahya'da bir grup genç, karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için etkinlik düzenledi. Türk Telekom

İhh Kütahya İnsani Yardım Derneği Genç İHH Birimi üyeleri, kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri buğday, ekmek, sakatat ve yemek artıklarını Sazak mevkisindeki ormanlık alana bıraktı. Gençler, yol üzerindeki sokak köpeklerini de besledi.

Genç İHH Başkanı Asım Abdullah Kaplan, gazetecilere kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Kendilerine bu konuda destek olanlara teşekkür eden Kaplan, "Bütün canlılara karşı merhametli olmaya çalışıyoruz. Sokaklarda yaşayan hayvanlara da yiyecek desteğinde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımıza hayırseverlerimizin de destekleriyle kış boyunca devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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