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TIMETURK / YAŞAM / İHH ekipleri yangın bölgelerinde

İHH ekipleri yangın bölgelerinde

Adana, Kayseri, Antalya ve Muğla’da çıkan yangınların ardından İHH Afet Yönetim Birimleri harekete geçti. Ekipler; tahliye, söndürme, soğutma, lojistik ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.

3 Gün Önce
2021-08-02 19:53:58
İHH ekipleri yangın bölgelerinde

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Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan ekipler; Adana, Kayseri, Antalya ve Muğla'daki yangınlar için çalışmalara başladı. İlk andan itibaren tahliye, söndürme, soğutma ve lojistik faaliyetleri yürüten ekipler, yangın sona erene dek afetzedeleri yalnız bırakmayacak. İHH'nın 130 kişiyle birlikte bugüne kadar yaptığı çalışmalar ise şu şekilde:

Mobil aşevi bölgeye ulaştı

-İHH Mobil Aşevi, başta, yangın söndürme çalışmalarında canla başla çalışma yürüten itfaiye personeli için sıcak yemek ulaştırmak amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı.

-Psiko Sosyal destekte bulunmak için ise İHH Kadın Kolları ve Genç İHH bölgede çalışma gerçekleştirmeye başladı.

-Yangın bölgelerinde bulunan İHH bağışçıları ve gönüllülerine tedbiri elden bırakmamaları için SMS gönderiminde bulunuldu.

-Amatör telsizcilerle irtibat kuran İHH ekipleri, yangın çıkan bölgeler hakkında bilgi havuzu oluşturarak yardımların koordinasyonunu sağladı.

-Ekipler ayrıca AFAD ve Kızılay'ın çadır kurulumlarına destek veriyor.

-İHH ekiplerinin tüm yangın bölgelerindeki güvenli bölgelere tahliye çalışmaları ise sürüyor.

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Yardım kampanyası başlatıldı

İHH, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı. “Bu Ateşi Hep Birlikte Söndürelim” sloganıyla başlatılan kampanya ile afetzedelerin zor zamanlarında yanlarınla olunması hedefleniyor. Afetzedelere destek olmak isteyenler, ACIL yazıp 3072'ye SMS gönderen 5 TL katkıda bulunabiliyor. Daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online olarak ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklamaya YANGIN yazarak destek olabiliyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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