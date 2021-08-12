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İHH ekipleri Batı Karadeniz'e sevk edildi
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TIMETURK / YAŞAM / İHH ekipleri Batı Karadeniz'e sevk edildi

İHH ekipleri Batı Karadeniz'e sevk edildi

Batı Karadeniz'de meydana gelen selin ardından İHH Afet Yönetim Birimleri, Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya sevk edildi. Ekipler, bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor diğer yandan ise mağdurlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

1 Saat Önce
2021-08-12 15:27:31
İHH ekipleri Batı Karadeniz'e sevk edildi

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7-11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afetin hemen ardından AFAD koordinasyonunda tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı. İHH Afet Yönetim Birimleri de çalışmalara tam kadro ile destek vermek amacıyla bölgeye ulaştı.

Dalgıçlar bölgede

İHH Arama Kurtarma ekibinin öncelikli olarak başladığı çalışmalarda tahliye ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek olunuyor. Kayıp ihtimallerine karşı dalgıçlardan oluşan İHH Sualtı Arama Kurtarma ekibi de Kastamonu Bozkurt'a yönlendirildi. Afetin ardından İHH sistemine kayıtlı bulunan gönüllü, bağışçı ve depremzedeler, İHH İletişim Merkezi'nce aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı tespit edildi.

Afetzedelere sıcak yemek

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki mega yangınlar sebebiyle Antalya'da bulunan İHH Mobil Aşevi ise sel bölgesine bugün ulaşarak afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Kriz bitene dek

İHH Afet Yönetim Birimleri, kriz sona erene dek bölgede hem arama kurtarma çalışmalarına devam edecek hem de bölge halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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