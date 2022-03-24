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İHH'dan Yemenli ailelere yardım
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TIMETURK / YAŞAM / İHH'dan Yemenli ailelere yardım

İHH'dan Yemenli ailelere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'e yönelik kış yardımları kapsamında 902 aileye ve 3 bin 610 çocuğa destek oldu.

2 Saat Önce
2022-03-24 22:48:59
İHH'dan Yemenli ailelere yardım

Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş, gün geçtikçe Yemen halkını daha zor durumda bırakıyor. Savaş ortamına kış şartlarının da eklenmesi ile halk, temel gıda ve barınma malzemelerine yoğun ihtiyaç duyuyor. Özellikle sahrada ve çadırlarda yaşayan Yemenliler destek bekliyor.

902 aileye yardım

Uzun yıllardır Yemen'de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı,Marib ve Amran bölgelerinde yaşayan halka destek oldu. Bu kapsamda 902 aileye mont, elbise ve bin 804 adet battaniye dağıtıldı. Ayrıca 3 bin 610 çocuğa da kıyafet hediye edildi. İHH'nın ülkedeki yardım çalışmaları devam ediyor.

Destek olmak için

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.

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