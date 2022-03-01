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TIMETURK / YAŞAM / İHH'dan Ukrayna'ya insani yardım

İHH'dan Ukrayna'ya insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

3 Saat Önce
2022-03-01 17:36:25
İHH'dan Ukrayna'ya insani yardım

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus saldırıları altında kalan halk, gıda temininde zorluklar yaşıyor. Dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde Kiev'in farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca, Romanya'nın İsakca bölgesine gelen Türk vatandaşlarına ve mültecilere ise battaniye ve hazır gıda dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçen İHH, bombardıman altındaki Kiev'de ve komşu ülkelere sığınan mültecilere yardım çalışmalarını sürdürüyor.

6 günde yarım milyondan fazla insan göç etti

24 Şubat'ta saldırıların başladığı Ukrayna'da, birçok şehirde çatışmalar devam ediyor. Ülkede çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı. BM yaptığı açıklamada, 500 binden fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçiş yaptığını açıkladı. İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya, “Kiev'de sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde şehrin farklı noktalarında gıdaya ulaşmakta zorluk çeken insanlara ekmek dağıtımlarında bulunuyoruz. Ayrıca komşu ülkelere sığınan mültecilere hazır gıda ve battaniye yardımında bulunuyoruz” dedi.

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