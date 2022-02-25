İHH'dan Gazze'deki 10 hastaneye destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak şehirdeki 4 hastaneye 30 bin litre yakıt desteğinde bulunan İHH, 6 hastaneye ise ilaç ve tıbbi teçhizat ulaştırdı.

2006 yılından bu yana İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor. Ablukanın başlangıcından bu yana bölgeye yönelik yardım çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Hastanelere akaryakıt, ilaç ve teçhizat desteği

Gazze'de pek çok alanda insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, sağlık alanındaki hizmetlere de ağırlık veriyor. Bu kapsamda; Şifa Hastanesi'ne 10 bin 735 litre, Türkiye As-Sadaaqa Hastanesi'ne 10 bin litre ve Al-Nacar Hastanesi ile BeytHanun Tıp Merkezi'ne de 5'er bin litre olmak üzere toplamda 30 bin 735 litre akaryakıt desteği verildi. Verilen destekle, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı hastanelerde jeneratörler sayesinde hizmetlerin aksamaması hedefleniyor. İHH, yakıt desteğinin yanında şehirdeki 6 hastaneye de ilaç ve tıbbi teçhizat desteğinde de bulundu. İlaçlar Al-Hayr Hastanesi, Alawda Hastanesi, AsdeekaAlmared Hastanesi, Hayfa Hastanesi ve Cenin Hastanesi'ne teslim edildi.

Su kuyusu hizmete açıldı

2014 yılında 51 gün süren İsrail saldırılarında zarar gören ve Gazze'nin BeytLahya bölgesinde yer alan su kuyusu, İHH tarafından onarılarak yeniden Gazze halkının hizmetine sunuldu. Su kuyusuna, geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Boşnak Müslümanların önderlerinden, Eski Sancak Müftüsü Muammer Zukorliç'in adı verildi. Günlük bin metre küp su pompalama kapasitesine sahip olan su kuyusundan sağlanan içme suyu, kontrol merkezinden geçerek 5 bin metre küplük su deposunda depolanıyor. Depolanan su 20 bin Gazzeli'nin evine ulaştırılıyor.

3 bin 410 aileye sıcak yemek ikramı

İHH'nın Gazze Şeridi'nde işlettiği Mavi Marmara Şehitleri Aşevi'nde ayda 3 bin 410 aileye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinden, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, hastanelerde kalan kişiler ve öğrenciler de istifade ediyor. İHH, gıda yardımlarına ek olarak 2022 yılının başından bu yana bin 28 aileye de sebze-meyve paketi dağıtımında bulundu.

Bin 148 aileye battaniye yardımı

Kış aylarında pek çok ülkede kış yardımları yapan İHH, mevsimin başlangıcından bu yana Gazzeli bin 148 aileye battaniye dağıtımında bulundu. İHH ayrıca, Gazze'de eğitime destek olmak amacıyla açtığı Osmanlı Kültür Merkezi'nin işletimine de devam ediyor. Yılda 2 bin 500 öğrencinin istifade ettiği eğitim merkezinde; İslâmî ilimler, yabancı dil, bilgisayar, bilgisayar programları, fotoğrafçılık, iletişim alanlarında eğitimler veriliyor. Merkezde, psikolojik destek programları da bulunuyor.

Hasar gören evler yenileniyor

İHH, İsrail saldırıları sonucu evleri hasar gören Filistinlilere de destek vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen Yeniden İmar Desteği Projesi kapsamında, saldırılar sonucu ağır hasar gören 1 evin yeniden inşası ve 7 evin de onarımı tamamlandı. Hâlihazırda, yeniden inşaatı devam eden 4 ev ve onarımı devam eden 2 ev bulunuyor. Ayrıca, Şubat ayı sonunda ise 33 evin onarımına başlanması planlanıyor.

28 aileye beyaz eşya desteği

İHH, sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi Gazzeli ailelere yönelik de beyaz eşya yardımında bulundu. Gazze'nin kuzeyi ile Hanyunus ve Deyrulbelah bölgelerinde yaşayan 28 aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, tüp ve masa üstü ocak ulaştırıldı.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Gazze halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL tutarında destek verebiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor. .