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TIMETURK / YAŞAM / İHH'dan Arakanlı mültecilere acil yardım

İHH'dan Arakanlı mültecilere acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'in Cox'sBazar bölgesindeki Arakan mülteci kampında yaşanan ve bin 200 evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası acil yardım çalışmaları başlattı.

2 Saat Önce
2022-01-21 17:19:13
İHH'dan Arakanlı mültecilere acil yardım

9 Ocak'ta Bangladeş'in Cox'sBazar bölgesinde bulunan 16 No'lu Arakan mülteci kampında çıkan yangında bin 200 bambu barınak yandı. Yangın nedeniyle, binlerce kişi evlerini kaybetti, yüzlerce kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bölgede yaşayan çok sayıda insan farklı noktalara tahliye edildi.

Yardım çalışması başlatıldı

Zor şartlar altında yaşamlarına devam edenArakanlı mültecileryardım bekliyor.Bölgede acil olarak; barınma alanlarına, gıda, kıyafet ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyuluyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yangın sonrası Arakanlı mültecilere yönelik acil yardım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, 105 kişiye sağlık taraması yapıldı, acil olarak tedavi edilmesi gereken bölge sakinlerine tedavi hizmeti sunuldu. Ayrıca, 488 aileye battaniye, hasır ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Destek vermek için

İHH aracılığıyla yangından etkilenen Arakanlı mültecilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ARAKAN yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabilir. Daha yüksek tutarlarda destek olmak isteyen bağışçılar ise, İHH'nın banka hesapları üzerinden açıklama kısmına 14251yazarak destek olabilir.

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