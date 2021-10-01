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TIMETURK / YAŞAM / İHH’dan Afganistan Dışişleri Bakanı’na ziyaret

İHH’dan Afganistan Dışişleri Bakanı’na ziyaret

İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri, Afganistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ilea cil insani yardım çalışmaları konusunu görüşmek üzere Kabil’de bir ziyaret gerçekleştirdi.

3 Saat Önce
2021-10-01 07:55:32
İHH’dan Afganistan Dışişleri Bakanı’na ziyaret

İHH, başlattığı “İnsani Kriz Kapıda Yalnız Bırakma” acil yardım kampanyası ile birlikte Afganistan'da yerinden edilen ihtiyaç sahibi ailelere ve hastanelere gıdapaketi ulaştırmaya devam ediyor. Yıllardır, savaş, çatışma ve yoksulluk nedeniyle büyük problemler yaşayan ülkede 18 milyon kişi yardıma muhtaç durumda.

İHH'dan <a href=Afganistan Dışişleri Bakanı'na ziyaret (1)" />

İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ziyarette, uzun yıllardır ülkede yaptığı insani yardım çalışmaları, yetim çalışmaları ve insani diplomasi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Afganistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle İHH ayrıca, bölgeye Türkiye'den 100 ton buğday tohumu göndermek için yaptığı çalışmalarve açmayı planladığı su kuyuları projeleri için de bilgilendirme yaptı.

İHH'dan Afganistan Dışişleri Bakanı'na ziyaret (5)

Afganistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki ise, Türkiye'nin Afgan halkına devam eden desteğine ve tarihi bağlarımıza dikkat çekti. Ziyarette ayrıca, eğitim, sağlık ve kalkınma gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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