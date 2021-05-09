İHH, 2007 yılından bu yana Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımları yapıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalar yapan bir yardım kuruluşu olurken dünya genelinde yaşanan hastalık, kıtlık, savaşlar ya da doğal afetlere bağlı olarak oluşan mağduriyetlerin çözüme kavuşturulmasında etkin bir görev üstlendiği görülmektedir. İHH birçok yardım çalışmasında faaliyetleri olan bir yardım kuruluşu olurken bu hizmetlerden biri de Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımlarıdır.

Katarakt gözün renkli tabakasının arkasında yer alan ve lens tabakası olarak adlandırılan bölgenin herhangi bir sebeple saydamlığını yitirmesine bağlı olarak oluşan bir görme problemidir. Görme bulanıklığı şeklinde kendini belli eden bu rahatsızlık ileri seviyelerde görme kaybına da yol açabilir. Tedavi edilebilir olması nedeni ile çaresi olan bir görme problemi olan kataraktın dünya genelinde yaygın olarak görülmesi söz konusudur. İHH Katarakt Yardımları ile bu probleme çare olmaya çalışır.

Bu hastalığın Afrika'da yaygın olarak görülme nedeni iklim şartlarına bağlı olarak gerçekleşirken birçok insan genç yaşta katarakt rahatsızlığına yakalanmaktadır. Göz doktoru sayısındaki yetersizlik de kırsal bölgelerde yoğun olarak hissedilirken birçok hastanın bu rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerekir. Bundan dolayı da yardım dernekleri aracılığı ile bu soruna çözüm üretilmeye çalışılır.

İHH, 2007 yılından bu yana katarakt için bu bölgelere yardım çalışmaları yapmaktadır. Derneğin çalışmaları arasında gönüllü bağışlarının yanı sıra tıbbi ekipman ve gönüllü doktor desteği bulunurken Afrika'da yer alan 13 ülkede bu çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Togo, Nijerya, Çad, Uganda, Somali, Mozambik, Etiyopya, Sudan, Gana, Tanzanya gibi Afrika ülkeleri bu çalışmaların yapıldığı yerler olurken dernek 2017 yılından bu yana da dünyanın çeşitli ülkelerinde bu ameliyatları yapar.

İHH çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüllere sahip olan bir yardım kuruluşu olurken faaliyetlerini aktif olarak sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca derneğin dijital ve görüntülü yayınları da yer alırken farklı alanlarda da faaliyetleri söz konusudur.

Dernek Bosna Savaşı'nda ortaya çıkan insanlık dramına bağlı olarak kurulurken acil yardım ve arama kurtarma çalışmaları konusunda da çeşitli yardım faaliyetleri bulunur. Çalışmalarında herkese eşit mesafede bir yaklaşım sergileyen derneğin dünyanın pek çok ülkesinde hizmetleri olmasının yanı sıra Türkiye'de de çalışmaları vardır.

İHH Derneği 1992 yılında faaliyetlerine başlamış ve 1995 yılında da kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Dünya genelinde insani ihtiyaçların oluşmasına bağlı olarak hizmetler veren derneğin insanca yaşamı dünyanın her yerine ulaştırma gayretleri söz konusudur.

İHH Yardımları

İHH'nın dünya genelinde birçok yardım çalışması yaptığı görülürken bu yardım kuruluşu dil, din ya da ırk ayrımı gözetmeksizin faaliyetlerini sürdürür. Zarar gören ya da çeşitli sıkıntılarla boğuşan insanlara ulaşmayı kendisine hedef edinen dernek yardımlarında kalıcı çalışmalarla da insanlara destek olmaya gayret eder. İHH Yardımları birçok konuda insanlara ulaşırken bunlar arasında su kuyuları projeleri de yer alır.

Afet bölgelerinde ya da savaş yaşanan coğrafyalarda da yardım çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren derneğin yetimler için de geliştirdiği projeler bulunur. Bunun yanı sıra dernek 100'den fazla ülkede yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnsan hakları konusunda ve insani diplomasi alanında da derneğe ait çalışmalar yer alırken arama kurtarma çalışmaları ya da acil yardım hizmetleri de bunlardan birkaçıdır. Dünya genelinde yetim kalmış çocuklara da yardımlar dernek eliyle ulaştırılır.

Rehine krizlerinde arabuluculuk çalışmalarının yanı sıra insan hak ve özgürlükleri konusunda da aktif olarak hizmet verir. Kalıcı eser inşası ya da eğitime yönelik olarak da kaynak temini gibi çalışmalar dernek çatısı altında gerçekleştirilir.

Uluslararası toplantılarda yer almak ya da bunlara ev sahipliği yapmak vazifeleri arasında yer alırken derneğin bu çalışmaları vesilesi ile aldığı birçok ödülü bulunur. İHH, insanlara hizmet götürmeyi kendisine amaç edinen bir yardım kuruluşudur ve çalışmalarında merhamet duygusu ve yardımlaşma mantığı kendisine ilke edindiği prensipler arasında yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.