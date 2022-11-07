Iğdır ve Batman kura çekilişi ne zaman TOKİ? Sosyal konut projesi Iğdır ve Batman hangi gün kura çekilecek?

Iğdır ve Batman kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiminin yapılacağı ilk 12 il belirlendi. 7 Kasım günü başlayan kuralar 16 Kasım günü son bulacak. Bu etapta 22 bin 57 konut için kura çekilişi yapılacak. Sosyal konut projesi Iğdır ve Batman hangi gün kura çekilecek? İşte detaylar...

Iğdır ve Batman kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiminin yapılacağı ilk 12 il belirlendi. 7 Kasım günü başlayan kuralar 16 Kasım günü son bulacak. Bu etapta 22 bin 57 konut için kura çekilişi yapılacak. Sosyal konut projesi Iğdır ve Batman hangi gün kura çekilecek? İşte detaylar...

Iğdır ve Batman kura çekilişi ne zaman

Milyonlarca ailenin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi başladı. Şırnak ve Ardahan için toplamda 1700 konut adına kura çekildi. 8 Kasım Salı günü Kars'ta 1070 ve Siirt'te 1973 konut için kura çekilecek. 9 Kasım Çarşmaba günü Iğdır için 550 konut ve Batman için 1850 konut için kura çekilişi yapılacak.

Sosyal konut projesi ilk kuraların tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin kura tarihlerini açıkladı. Kurum,

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ sosyal konut kura sonuçları nereden izlenir?

TOKİ kura sonuçları canlı olarak yayınlanıyor. Resmi youtube hesabından, çekiliş sonrası sonuçlara da göz atabilirsiniz. TOKİ sosal konut kura sonuçlarını izlemek için TIKLAYINIZ... .