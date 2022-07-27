İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler

Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) ve N.G.(58) adlı kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Savcılık, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.