Idris Elba: Ünlü olmadan önce ot satıyordum

İngiliz ünlü aktör Idris Elba, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce masraflarını karşılamak için esrar sattığını açıkladı.

SiriusXM'e verdiği röportaj sırasında ünlü olmadan önce hangi işlerde çalıştığı sorulduğunda 49 yaşındaki ünlü aktör Idris Elba, "Pek çok şey yaptım, bazılarıyla gurur duymuyorum. Ot satıyordum. Bunu programda söyleyebilir miyim?" dedi.

ABD'de New York dahil pek çok eyalette esrar satışının yasal olması nedeniyle aktöre konuşmaya devam edebileceği söylendi. Elba, masraflarını karşılamak için az miktarda esrar sattığını dile getirdi.

Aktör, New York'taki komedi kulübü Carolines'te güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek devam etti.

Marvel Sinematik Evreni'nde Heimdall karakterini canlandıran oyuncu, "Dave Chappelle beni hatırlar çünkü benden ot alırdı" dedi.

Amerikalı komedyen Chappelle, Elba'dan esrar aldığını Mayıs 2021'de açıklamıştı. The Joe Rogan Experience adlı podcast programına katılan komedyen, "Ünlü aktör Idris Elba eskiden Carolines'te güvenlik görevlisiydi. Ondan ot alırdım" demişti.

Elba röportajın bir başka yerinde HBO'da yayımlanan The Wire'ın kalıcı bir başarı sağladığını ve bunun da kariyerini olumlu biçimde etkilediğini söyledi. 2002'de yayın hayatına başlayan The Wire'da Elba performansıyla dikkat çekmişti. Dizi 2008'de sona ermişti.

Aktör son filmi Kirpi Sonic 2'de (Sonic The Hedgehog 2) Knuckles karakterini seslendirdi. Jim Carrey, Ben Schwartz ve Colleen O'Shaughnessey'in de yer aldığı film, 8 Nisan'da vizyona girdi.

Idris Elba kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Idrissa Akuna Elba, 6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. Sierra Leone kökenli oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ'dir. İlkokul eğitimine Caning Town'da bir okulda başlamıştır ve oyunculuk hayatına ise bu okulda merak sarmıştır. Aynı zamanda genç yaşlarında barlarda DJ'lik yapmıştır. “DJ Big Driis” takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.Henüz 20 yaşlarındayken İngiliz ve Amerikan filmlerinde yer almaya başlayan Idris Elba, “The Wire” dizisindeki uyuşturucu baronu rolü “Stringer” ve “Luther” dizisindeki “John Luther” karakteri ile büyük bir ün kazanmıştır.

Daha sonra “American Gangster”, “Mandela: Özgürlüge Giden Uzun Yol”, “The Losers”, “Thor”, “Prometheus” ve “Pacific Rim” gibi büyük yapımlarda yer almıştır.2015 yapımı “Beasts of No Nation” filmindeki “Commandant” rolü ile 73. Altın Küre Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 69. BAFTA Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere birçok adaylık elde etmiştir. .