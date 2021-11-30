İdlib’in İçler Acısı Durumu ve İdlib Evleri

Türkiye sınırında yaşanan son olaylar neticesinde 4,5 milyona yakın insan İdlib’e doğru göç etti ve bu göçler sonrasında yaklaşık 1.150 kamp kuruldu. Canını kurtarma uğruna her şeylerini geride bırakan 1 milyon insan, buldukları bir zeytin ağacının dibinde veya kötü koşullarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.