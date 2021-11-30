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TIMETURK / YAŞAM / İdlib’in İçler Acısı Durumu ve İdlib Evleri

İdlib’in İçler Acısı Durumu ve İdlib Evleri

Türkiye sınırında yaşanan son olaylar neticesinde 4,5 milyona yakın insan İdlib’e doğru göç etti ve bu göçler sonrasında yaklaşık 1.150 kamp kuruldu. Canını kurtarma uğruna her şeylerini geride bırakan 1 milyon insan, buldukları bir zeytin ağacının dibinde veya kötü koşullarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

3 Saat Önce
2021-11-30 10:36:38
İdlib’in İçler Acısı Durumu ve İdlib Evleri

Kızılay'ın “Kalıcı İyilikler Mahallesi: İdlib'de” sloganıyla yürüttüğü İdlib Acil Konaklama Evleri Projesi, evsiz ve yurtsuz kalan ihtiyaç sahibi aileleri koruyarak bölgede olumlu bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

Projeye yapılan bağışlarsayesinde, içerisinde iki odası, tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su tesisatı, demir doğrama kapılı, beton zeminli & çatılı inşa edilen evlerile ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacı giderilmekte ve sosyal tesis olanağı (cami, okul, sağlık ocağı, oyun parkı) sunulmaktadır.

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İdlib'te yardıma muhtaç aileler için inşa edilecek İdlibAcil Konaklama Evleri'ne destek vermek isteyen hayırseverler; "IDLIB" yazıp 2868'e SMS göndererek 10₺,kizilay.org.tr üzerinden veya 168 çağrı merkezini arayarakveya mobil/internet bankacılığı üzerinden, banka/PTT şubelerinden istedikleri tutarda yapacakları bağış ile bölgedeki masumlara yardım eli uzatabilir.

Bağış için: www.kizilay.org.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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