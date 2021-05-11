İDDEF, yardımları ile insana değer verir

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) kendisine insani hizmetleri ilke edinirken darda kalanların yanında olmak konusunda gönüllülük mantığı ile hareket eden bir yardım kuruluşudur. 2004 yılında kurulan İDDEF’in çalışmalarında kardeşlik ve yardımlaşma duygusu ön plana çıkarken yurt içinde yaptığı hizmetlerin yanı sıra Asya ve Afrika kıtalarına yönelik olarak da faaliyetleri bulunur. İDDEF Kalıcı Eser İnşası konusunda da çalışmalar yapan bir kuruluştur.

İDDEF insanlığa hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerinde hem İslami eğitime katkı sağlamayı hem de insani dramlarda darda kalanların yanında olmayı hedefler. Bundan dolayı da her tür mağduriyetin yaşandığı bölgelerde ve ülke genelinde faaliyetlerini sürdürür.

İDDEF, İslami her tür değerin yaşatılması konusunda sahip olduğu hassasiyetleri ve bu alanda gerçekleştirilecek temel eğitimleri bağışçıları aracılığı ile ihtiyaç olan bölgelere ulaştırırken çeşitli coğrafyalarda ortaya çıkan insan ihtiyaçlarına yönelik olarak da faaliyetlerini şekillendirir.

Kalıcı eserlerin inşa edilmesi konusunda da İDDEF'e ait birçok çalışma yer alırken kuruluşun bu alanda 33 ülkede hizmet verdiği görülür. 61 medrese, cami ya da mescit inşa etmesinin yanı sıra Asya ve Afrika kıtasında yer alan kalıcı eserleri ile de dikkat çekmektedir.

İDDEF çalışmaları arasında Suriye bölgesinde yapılan yardımlar da yer alırken İdlib bölgesinde inşa edilen 598 briket ev de kuruluşun faaliyetlerinden yalnızca biridir. Müslümanların yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan eğitim ihtiyacına yönelik olarak da buralardaki yaşam alanlarında çeşitli cami, mescit ya da külliyeler inşa ederek hem ibadet gereksinimlerine hem de dini eğitime hizmet etmeyi amaç edinen kuruluşun kardeşlik duygusu ile yol aldığı görülmektedir.

İDDEF çalışmalarında kalıcı eserlere ayrı bir önem verilirken bunlar arasında medreseler ayrı bir yer tutmaktadır. Bunun nedenleri arasında ise İslam dünyası genelinde bazı coğrafyalarda eğitim eksikliğinin toplumsal sorunlara yol açmasıdır.

Bu bölgelerde yaşayan ve hem yokluk hem de eğitimsizlik problemleri ile karşı karşıya olan Müslüman toplumların yapılarında bozulma ve çözülmeler meydana gelmekte bu da İslami anlamda istenmeyen durumlara yol açmaktadır.

Bu toplumların yapılarının bozulması için yapılan misyonerlik faaliyetleri ya da eğitimsiz gençlerin kötülüklere alet edilmesi söz konusu olurken toplumsal bir problem olmasının yanı sıra tüm İslam alemini de ilgilendiren bu sorunlara el atılması gerekmektedir.

Medreseler vasıtasıyla bu bölgelerdeki gençler eğitilerek hem topluma kazandırılmakta hem de Müslümanlığa hizmet etmeleri sağlanmaktadır. Bundan dolayı da kalıcı eser inşasında önem verilen konular arasında medreseler ayrı bir ehemmiyete sahiptir.

İDDEF Çalışmaları

İDDEF 2004 yılından bu yana insanlık dramının yaşandığı her coğrafyada varlık göstermeye çalışırken temelinde insani duygularla hareket etmektedir. Yardımlaşma kültürü üzerine inşa ettiği çalışmalarında kardeşlik ve birlik duygusuna da ayrı bir önem verirken mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışır. İDDEF Çalışmaları birçok konuda gerçekleşir ve darda olanlara yardım etmek amaç edinilir.

Açlık ya da yoksullukla boğuşan her coğrafyada çalışmalar yapan kuruluşun Gine, Nijer, Gana, Kenya ve Hindistan gibi birçok ülkeye yönelik hizmetleri olurken Asya ya da Afrika kıtasında ortaya çıkan insani ihtiyaçlar karşısında da faaliyetleri bulunur.

İDDEF'in temel amaçları arasında eğitime katkı sağlamak yer alırken İslam coğrafyasında oluşan eğitim eksikliklerinin giderilmesi konusunda hem kalıcı eser inşasına hem de çeşitli kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına hizmet eder.

İDDEF su kuyuları açılması konusunda da çeşitli görevlerde bulunurken aktif olarak hizmetlerine devam etmektedir. Dünya genelinde tüm mazlumların yanında olan kuruluşun çalışmalarında birlik ve kardeşlik duygusu yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.