İDDEF’ten ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İnsanoğlu, günlük yaşam akışı içerisinde doğal afet, savaş ve çatışma gibi sebeplerden dolayı ihtiyaç sahibi durumuna düşebilir. Aynı zamanda, farklı nedenlerle yoksul duruma düşmüş kişilerin derdine derman olmak için yardım etmek de isteyebilir.

İhtiyaç duyma ile paylaşma ihtiyacı, yardımlaşma olarak adlandırılır. Dünya üzerinde milyonlarca yardıma muhtaç insan olduğundan, tüm ihtiyaç sahiplerine aynı anda ulaşmak mümkün değildir. Bireysel anlamda ancak çevremizdeki zor durumda olanlara ya da yardıma muhtaç akrabalarımıza el uzatabiliriz. Yardımlaşma olgusunu daha geniş bir alana yayma ihtiyacı, insani yardım kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, farklı kapasitelerde birçok insani yardım derneği, toplumların refah seviyesini yükseltmek için sistemli yardım çalışmaları yürütmektedir. Bunlardan birisi olan İDDEF, ilk başta eğitim çalışmaları için kurulmuş, sonrasında ihtiyaçlar dahilinde insani yardım faaliyetlerine başlamıştır.

İslami bir yardım kuruluşu olarak İDDEF Derneği, halktan gördüğü destekle hizmet kapasitesini genişleterek uluslararası alanda yardım faaliyetleriyle yoksulluk çekenlere el uzatmaktadır. Asya ve Avrupa üzerine yoğunlaşan yardım çalışmaları kısa sürede dünya geneline yayılarak muhtaç toplulukların refah seviyesi arttırılmıştır. Basit imkanlarla yapılan yardımlara nazaran daha karmaşık ve kapsamlı çalışmalar yürüten İDDEF, insani yardım konusunda farklı uygulamalara imza atıyor. İDDEF çalışmaları, birçok uluslararası organizasyonla geniş çapta yürütülmektedir. Teknolojinin hayatın her alanını olduğu gibi yardım konusunda da standartları değiştirdiği biliniyor. Sürekli gelişen ve değişen teknolojiye ayak uyduran İDDEF, dünyanın her yerinde yardıma muhtaç olanlara ihtiyacı olan desteği en hızlı şekilde ulaştırmaktadır. Zamana uygun şekilde yenilenen yardım alternatifleriyle modern sistemlerin kullanılması, yoksullara yardım elinin daha çabuk uzatılmasında etkili olmuştur.

İnsani Yardım Sisteminde Özel Uygulamalar

İnsan yaşamının temelinde vardır yardımlaşma. Özellikle ihtiyaç sahibi insanlara güvenilir erişim sağlayan İDDEF gibi derneklerle, yardımlaşma duygusu daha da önem kazanmıştır. Tarafsızlık ve şeffaflık esasları doğrultusunda, hukuki kurallardan ödün vermeden dernek tarafından yapılan yardımlar, dünya genelinde yoksulluk seviyesini azaltmaya yöneliktir. Hayatımızın merkezine oturan teknolojiyi kullanarak online sistem üzerinden İDDEF'E bağış yapmak, sadece birkaç saniyelik bir işlem. Birkaç saniyenizi ayırarak yapacağınız yardım, İDDEF tarafından hızlı şekilde finanse edilerek, yardıma muhtaç insanlara en kısa zamanda ulaşacaktır. Özellikle aniden meydana gelen olağanüstü durumlarda, kişilerin fazla mağduriyet yaşamadan ihtiyacı olan yardıma kavuşması için dernek, düzenli ve planlı çalışma sistemiyle faaliyet yürütüyor. İhtiyaç sahibi biri olmanın belirli bir kriteri yoktur. Çünkü insan, hayatın doğal akışı içinde başına ne geleceğini bilemez. Hiç beklenmedik bir anda yaşanacak olağanüstü bir olay, kişi ya da toplulukların maddi dengesini önemli oranda bozabilir. Bu gibi durumlarda ihtiyaç duyulan tek şey, hayatta kalabilmek için yardımlaşmadır. Oluşan kaos ortamında yardımlaşma da, en sağlıklı şekilde profesyonel olarak hizmet veren bir dernekle yapılabilir. İDDEF, bu noktada alan el ile veren el arasında yardımlaşmanın en güvenilir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

İDDEF, yardım çalışmalarını hem kapsamlı hem de kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Yoksulluk ve susuzluğun fazla yaşandığı bölgelere, sürekli olarak yardımlar ulaştırmaktadır. Su kuyusu, fitre, zekat, Ramazan kumanyası, kurban bağışı, gıda dağıtımı ve eşya dağıtımı, derneğin temel yardım faaliyetleridir. Onun haricinde külliye ve mescid inşaatı ile sağlık projeleri, kalıcı yardım çözümleridir. En önemlisi dernek tarafından yapılan yardımlarda, yaşamsal ihtiyaçlar ön planda tutulmaktadır. Su, yiyecek ve giyecek gibi temel yaşam malzemeleri, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine olabilecek en hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Sitenin web sitesi incelenerek projeleri hakkında bilgi edinilebilir, istek halinde online şekilde bağış yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.