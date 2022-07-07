İDDEF’te bayram hazırlıkları

İDDEF yardım vakfı İstanbul’da bulunan genel merkez ve 13 ildeki 16 temsilcilikle tüm faaliyetlerine kurumsal ve istikrarlı bir idari yapı ile devam ediyor.

9 Temmuz 2022 Cumartesi – 12 Temmuz 2022 Salı gününü kapsayan Kurban Bayramı hazırlıkları, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 1200 TL, küçükbaş kurbanlıkta ise 1400 TL olarak belirledi. Dünyanın dört bir yanında bu yılda yardıma muhtaç insanlara yapılan kurban bağışları ulaştırılmaya devam ediyor.

İDDEF KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI

Bu Kurban Bayram'ında da İDDEF bağışlanan kurbanları muhtaç durumda olan bölge ve ailelere ulaştırıyor. Bu yılda "gönüller bir olsun" diyerek yoksulluk ve açlıkla mücadele edilen 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine derman olmaya devam ediyor.

Vacip Kurban - Hisse 1200

Vacip Kurban- Küçükbaş 1400

Sadaka Kurbanı - Küçükbaş 1400

Sadaka Kurbanı- Hisse 1200

Adak Kurban - Küçükbaş 1400

Şükür Kurbanı- Küçükbaş 1400

AkikaKurban- Küçükbaş 1400

Adak Kurban - Hisse 1200

Şükür Kurbanı - Hisse 1200

Akika Kurban - Hisse 1200

Afganistan Vacip Kurban 1200

Kurban Ruhuna (Hediye) Hisse 1200

Şifa Kurbanı - Küçükbaş 1400

Kurban Ruhuna (Hediye) Küçükbaş 1400

VACİP KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

iddef.org internet sitesinden online bağış yapılmakta. Ayrıca mobil şubelerden EFT/fast/Havale ile hesap numarası ile elden veya kredi, bankakartları, ATM'lerden hesap numaranız ile bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ATM'lerden yapılan bağışlarda açıklama kısmı olmadığından dolayı 0212 621 00 65 çağrı merkezi ile görüşülerek bilgi vermeniz gerekmekte. EFT/Fast/Havale işlemlerinde açıklama kısmında ad-soyad,telefon ve bağış türünü (Vacip, hisse vs.) bilgilerini yazarak güvenli bir şekilde bağışınız gerçekleşmektedir.

KURBAN BAĞIŞINDA EN SON NE ZAMAN BULUNABİLİRİM?

İDDEF,kurban bağışları en son bayramın ikinci günü 18.00' a kadar buluna bilinmekte. .