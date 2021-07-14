İDDEF Kurban Bayramı Mesaisine Başladı “Kurbanımız 7’den 70’e kalplerde sevinç olsun!”

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF, 12 yıldır gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonları ile mazlum coğrafyalarda iyilik ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor.

“Kurbanımız 7'den 70'e kalplerde sevinç olsun!” gayesiyle yola çıkan İDDEF, bu sene de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hayırseverler tarafından bağışlanan hisseler İDDEF ekiplerince uygun koşullarda veteriner, din görevlileri ve yerel yetkililer ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kurban bayramı serüveni, bayramın son gün ikindi namazına kadar İDDEF gönüllülerinin özverili bir şekilde çalışması ile tamamlanıyor. Kesilen ve dağıtımı yapılan her bir hisse için hayırseverlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

Kurban vekalet bedeli ne kadar?

İDDEF, kurban sürecinde kurbanlıkların alınması, kesilmesi ve dağıtılması işlemlerinde oldukça hassas bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir aracı kurum ile çalışmayan İDDEF, fiyat belirleme sürecinde ise kurbanın kesileceği ülkedeki hayvan satış piyasasına göre bir fiyat oluşturuyor. Kurbanlıklar, kurban bayramı sürecinden çok çok önce alındığı için döviz kuru veyahut başka bir sebepten ötürü yaşanabilecek herhangi bir fiyat değişikliği kurban hisse bedeline yansımıyor.

İDDEF, 2021 yılı için belirlediği kurban bağış bedeli küçükbaş hayvanlar için 800 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 700 TL'dir. Hayırseverler bu bedeller ile ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine katkıda bulunabilirler.

İDDEF, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediği yol haritası vasıtasıyla kurban bayramı sürecinde ihtiyaç sahiplerinin hanelerine mutluluk götürüyor. Bu süreçte çok hassas olan İDDEF, hem hayırseverlerin hem de ihtiyaç sahiplerinin gönlünü ferah tutmak için kesilen kurbanların İslami usullerde ve kaidelerde kesilmesine özen gösteriyor.

İDDEF'e kurban bağışı nasıl yapılır?

Kurban bayramı sürecinde kardeşlerini unutmayan hayırseverler, küçükbaş hayvanlar için 800 TL ve büyükbaş hayvanlar için 700 TL olan hisse bedelini çeşitli şekillerde bağışlayabilmektedirler. Hayırseverler kurban bağışlarını bayramın 2.günü olan 18 Temmuz 2021 18.00'a kadar yapabilmektedir. Bayramı sürecinde EFT dışında diğer işlemler yapılabilmektedir.

-www.iddef.org adresine giren hayırseverler “Bağış Yap” kısmına tıklayarak, vacip kurban seçeneğini seçip ödemelerini kredi kartları vasıtasıyla yapabilirler.

-İDDEF hesap numaralarına EFT/Havale vasıtasıyla bağışlar yapılabilir (İDDEF hesap numaraları için https://www.iddef.org/hesap-numaralari).

-İDDEF merkezlerinden de ödeme yapılabilir.

Yapılan bağış sonrası, bağışı yapan hayırseverlere “700 TL tutarındaki Vacip Kurban-Hisse bağışınız tarafımıza ulaşmıştır. Allah C.C hayrınızı kabul buyursun” kısa mesajı atılır.

Kurban bayramı sürecinde ise kurbanı kesilen hayırseverlere “Kurbanınız kesilmiş olup şükür namazınızı eda edebilirsiniz. Allah kabul etsin” kısa mesajı gönderilir.

İDDEF'in diğer hizmetleri nelerdir?

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF, sadece hayırseverlerden aldığı kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla kalmıyor birçok alanda da çalışmalarını sürdürüyor. İşte İDDEF'in diğer hizmetleri;

-Medrese eğitimi ve tebliğ

-Su kuyusu açılması

-Zekat dağıtımı

-Gıda ve eşya dağıtımı

-Mescid, külliye vb. imar faaliyetleri

-Acil afet yardımları

-Sağlık projeleri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.