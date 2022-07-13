İDDEF, Bayramda Milyonlarca İhtiyaç Sahibinin Yüzünü Güldürdü

İDDEF, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerce bağışlanan 84 bin 339 hisse kurbanı, 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 691 bin gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırarak mazlum ve yoksul kimselere umut oldu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)“Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla düzenlediği 2022 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 264 bölgede 84 bin 339 hisse kurban keserek yaklaşık 4 milyon yoksul kimsenin hanesine kurban bereketini taşıdı. 13 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden İslami usul ve kaidelere uygun şekilde keserek veteriner kontrolünün ardından dağıtımını tamamlayan İDDEF, çalışmalarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle gerçekleştirdi.

Savaş Bölgeleri ve Kuraklık Yaşayan Diyarlar Unutulmadı

Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yer alan mülteci kampları, kuraklık ve kıtlık yaşayan alanlar ile savaş bölgelerinde de gerçekleştirilen kurban kesim ve dağıtımlarıyla birlikte mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaşan İDDEF, her bir bağışçının vekalet kurban emanetini büyük bir hassasiyetle gerçek ihtiyaç sahiplerine, medresede okuyan öğrencilere ve onların yoksul ailelerine teslim etti.

Bağışçı, SMS ve Video İle Bilgilendirildi

Kurban programı kapsamında her bağışçıya kesim işleminin tamamlanmasının ardından bilgilendirme SMS'i gönderen, zorlu coğrafyaların teknik ve fiziki şartları nedeniyle söz verilmediği halde kesim videolarını ulaştıran İDDEF, hayırseverlerin www.iddef.org web sitesi üzerinden üye paneline giriş yapıp bağış detayını görüntüleyerek kurbanının hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebilmesini sağladı.

Çocuklara Bayramın Sevinci Yaşatıldı

İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerde İDDEF'e ait medreselere ve yetimhanelere ziyarette bulunarak öğrencilere bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti. İDDEF görevlileri ayrıca kurban kesimi için gittikleri köylerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattı. Ayrıca 40 ülke 264 bölgedeki temaslarda fidan dikimi gerçekleştirilip, cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapılırken, kurbanla kurulan kardeşlik köprüsüyle paylaşma ve yakınlaşma duyguları pekiştirildi.

Kurban Organizasyonunda Neler Yapıldı?

İDDEF görevlileri, vekalet ile kurban kesim organizasyonu yapılacak ülkelere 4 ay öncesinden bizzat giderek kurban satın alım işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tekrar yollara düşen ekipler kesim ve dağıtım çalışmalarında bulunarak hayırseverlerin selamını iletti. 2022 yılı kurban faaliyetleri kapsamında bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup vekaleti vererek, İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesmeye başlayan ekipler ve yerel görevliler, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine hassasiyetle teslim etti. .