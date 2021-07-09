İDDEF açtığı su kuyuları ile yüz binlerce kişiyi temiz suya ulaştırdı

Dünya üzerinde milyonlarca kişi ne yazık ki temiz suya ulaşamıyor. Binlerce kişi kirli su nedeniyle ve susuzluktan hayatını kaybediyor veya hastalanıyor. Küresel ısınma ile birlikte su sıkıntısının arttığı şu günlerde İDDEF hayır severlerin yardımı ile açtığı 1589 su kuyusu ile yüz binlerce kişiye temiz içme suyu imkanı sağladı. Halen temiz suya ulaşamayan milyonlarca Müslüman kardeşimiz de kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Dünya üzerinde milyonlarca kişi ne yazık ki temiz suya ulaşamıyor. Binlerce kişi kirli su nedeniyle ve susuzluktan hayatını kaybediyor veya hastalanıyor. Küresel ısınma ile birlikte su sıkıntısının arttığı şu günlerde İDDEF hayır severlerin yardımı ile açtığı 1589 su kuyusu ile yüz binlerce kişiye temiz içme suyu imkanı sağladı. Halen temiz suya ulaşamayan milyonlarca Müslüman kardeşimiz de kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.



Açılımı İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olan İDDEF zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize el uzatmaya devam ediyor. Su kuysusu açma konusunda, gıda yardımı konusunda, kurban paylaşımı konusunda yüz binlerce kişiye ulaşan İDDEF vatandaşlar tarafından da merak edilmeye başlandı. Peki İDDEF nedir?



İDDEF İsmailağa Cemaati'nin hocaları tarafından tebliğ çalışmalarını ve medrese sistemini dünya üzerinde yaymak amacı ile 2009 yılında İstanbul'da kuruldu.Temeller ise 2004'te atıldı. İDDEF İsmailağa Cemaati'nin yurtdışı hizmet birimidir. Federasyonumuz İsmailağa Camii ve Cemaati'nin resmi temsilcisi olan İsmailağa Vakfı'nın uluslararası tek resmi partner kuruluşudur. İDEEF dünyanın çeşitli ülkelerinde haır çalışmaları yürütmektedir. İDDEF'te İslami eğitim çalışmaları da önemli bir yer tutar. İDDEF 33 ülkede 63 medrese 556 hoca ve 12 bin 339 talebe ile İslami eğitim çalışmalarına aralıksız şekilde devam etmektedir. İDEEF aynı zamanda 40 ülkede insani ve İslami yardım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İDDEF dünya üzerinde suya erişimi olmayan Müslüman kardeşlerimizin de suya temiz içme suyuna kavuşması için hayır severlerin de yardımıyla çalışmalarına devam etmektedir.



İDEEF 635 BİNDEN FAZLA İNSANI TEMİZ SUYA KAVUŞTURDU



Dünyada çoğu Müslüman 700 milyon kişi halen temiz suya ihtiyaç halinde. Temiz suya ulaşamayan insanlar ya susuzluktan hayatını kaybediyor ya da içtikleri pis sudan hasta oluyorlar. İDEEFyardım severlerin de desteğiyle dünyanın bir çok noktasında su kuyuları açarak binlerce kişiye temiz su imkanı sağladı. Özellikle Afrika ve Asya'daki Müslüman kardeşlerimizin yaşamlarını sürdürmesi için gereken en önemli temel unsur. Zorlu hava koşulları su olmadan yaşamayı nerendeyse imkansız kılıyor. İDEEF özellikle Afrika kıtasında bağışçıların da yardımıyla 1589 su kuyusu açıp, 635 binden fazla insanın temiz suya kavuşturdu.

SU KUYUSU FONU OLUŞTURULDU



İDDEF zorlu coğrafyalarda açılan su kuyularının hayırseverler nezdinde şeffaf, takip edilebilir ve kolay bağış imkânına sahip olması için kuyu fonu uygulamasını hayata geçirdi. Kuyu fonu uygulamas ile su kuyularının hangi ülkede ve hangi tiple açıldığını bağışçıya göstererek daha şeffaf ve hızlı tamamlanması hedefleniyor?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.