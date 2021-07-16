Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan ile ilgili 'Şu an itibarıyla selin yaşandığı tüm merkezlerimize içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok.' dedi.

Kurum, sel ve heyelan yaşanan merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Kömürcüler köyünde incelemelerde bulundu.

Kurum, inceleme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelanda vefat edenlerin cenazesine katıldıklarını, kayıp iki kişinin arandığını hatırlattı. Sel ve heyelanlardan 4 ana bölgenin daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Kurum, Güneysu ilçesi, Muradiye, Madenli ve Büyükköy beldelerinde çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini belirtti. Olayları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz ilk günkü tespitler çerçevesinde Çayeli, Güneysu, Kalkandere ve bu saymış olduğum ilçe ve beldelerimizde 236 binada tespitler yapıldı ve bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı ve yıkık bina tespit ettik. Tabii bir taraftan daha önceki depremler ve sellerde olduğu gibi hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah cumartesi hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz ve almış olduğumuz tespitler çerçevesinde de TOKİ Başkanlığımız hızlı bir şekilde 4 ilçemizde merkezde ve yine köylerinde çalışmalarını yürütüyor.

Bugün tespit çalışmaları proje çalışmalar başlatıldı. Köylerde yapacağımız altında hayvanlarımıza bakacağımız şekilde ahırı veya deposu üstünde de konutları olmak suretiyle yöresel mimarisine uygun bir şekilde köy konutlarını, merkezde de zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yöresel mimariye uygun konutlarımızı yapıyoruz."

"Toplamda 11,5 milyon lira nakdi yardımımızı göndermiş olduk"

Rize genelinde afete maruz alanlarda taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yaptıklarına değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu tespitlerin bitmesine müteakipte dere güzergahı üzerinde bugün sizinle beraber gördük. Dere güzergahında vatandaşlarımızın kira yardımı taşınma yardımı vermek suretiyle sağlam konutlara alacağız. Bu selde hasar meydana gelmemiş ancak bundan sonraki olası sellerde hasar gelme ihtimali, olan taşkın riski olan binalara ilişkin çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Bu çalışmayla da hasar tespitlerle eş zamanlı yürütüyoruz ve yine merkezde yoğunlaşan alanlarda konutlarımızı yapmak suretiyle inşallah azami neticelenir. Taşkın riski altındaki yapıları da bu alanlardan taşıma sürecini de yürütüyoruz."

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "Şu an itibarıyla selin yaşandığı tüm merkezlerimize içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok. İller Bankası Genel Müdürlüğü bu durumda çalışmalarımızı yürütüyor. Yine selden zarar gören belediyelerimize ve il özel idaremize İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle yardımlarımızı yaptık. Toplamda 11,5 milyon lira nakdi yardımımızı belediyelerimize ve il özel idaremize göndermiş olduk." diye konuştu.

Kurum, vatandaşların yarasını en kısa sürede sarmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.