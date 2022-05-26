İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihi

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! Beklenen sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları ve başvuru tarihi araştırılıyor. Peki ama İçişleri Bakanlığı hangi branştan kaç personel alımı yapacak? Hangi meslek grupları alınacak? İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihi...