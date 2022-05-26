İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihi
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! Beklenen sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları ve başvuru tarihi araştırılıyor. Peki ama İçişleri Bakanlığı hangi branştan kaç personel alımı yapacak? Hangi meslek grupları alınacak? İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihi...
2022-05-26 22:47:51
Beklenen sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları ve başvuru tarihi araştırılıyor. Peki ama İçişleri Bakanlığı hangi branştan kaç personel alımı yapacak? Hangi meslek grupları alınacak? İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru tarihi...
İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı
İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete'de de yayımladığı sözleşmeli personel ilanını duyurdu. Farklı branşlardan ve farklı şehirlerden 3546 personel alımı gerçekleştirilecek.
Detaylı bilgi ve Resmi Gazete ilanı için TIKLAYINIZ...
İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel hangi meslek gruplarından alınacak?
İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.
Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
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