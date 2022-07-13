İç Giyim Sektörünün Devi Tutku İç Giyim

Tutku iç giyim bünyesinde 150’den fazla iç giyim ürünü barındırmaktadır.

Tutku İç Giyim

Bay, bayan ve çocuk iç giyim üreticisi olan tutku iç giyim yıllardan beri bu sektörde üretim yapmaktadır. Geniş ürün çeşidine sahip olan tutku iç giyim ürünlerinin birçok desen ve rengi bulunmaktadır. Bütçenize uygun ürünleri belirleyip gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Tutku iç giyim ürünlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

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Bu ürünler genel olarak %100 pamuktan üretilmekte ve uzun yıllar kullanılabilmektedir. Çok dayanıklı kumaşlardan üretilen tutku iç giyim ürünlerini alıp gönül rahatlığıyla yıllarca kullanabilirsiniz. Şık tasarımları ve dikiş teknolojisi sayesinde ürünlerin dikişleri atmamaktadır.

Tutku Boxer

İç giyim ürünlerinin vazgeçilmezleri arasında olan tutku boxer modelleri iç giyim ürünlerinin başında gelmektedir. Her açıdan modern ve şık olmak isteyen erkekler ve bayanlar harika kombinler oluşturarak iç giyim dünyasını renklendirmeye çalışmaktadır. Tutku boxerlar son derece kaliteli ve dayanıklı kumaşlardan üretilmektedir. Boxerlar penye boxer ve likralı boxer olarak üretilmektedir. Sağlıklı ve rahat bir gün geçirmek istiyorsanız öncelikle boxerınızı güzel seçmeniz gerekmektedir. Boxer alacağınız zaman cilt hastalığınız yoksa penye boxer tercih etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Penye boxerlar teri emdiği için gün içerisinde daha rahat etmenize olanak sağlamaktadır. Alt kalite boxer tercih ederseniz cildiniz nefes alamaz, pişik, alerji, egzema gibi birçok hastalık meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için kaliteli boxerlar tercih etmeniz gerekmektedir.

Termal İçlik ve Termal Tayt

Soğuk kış günlerinde içimizi sıcacık tutan termal tayt almak için kışı beklememek gerekiyor aslında. Kış aylarının gelmesiyle rağbet gören termal içlik ve termal tayt birçok insan tarafından kullanılmaktadır. Yüksek teknoloji ile birlikte yeni ürünler üretilmektedir. Yeni üretilen ürünlerin arasında termal tayt bulunur. Termal içlik ve termal tayt hayatımızın birçok yerinde kullanılmaktadır. Kış günlerinde kayak yaparken, spor yaparken, yürüyüşe giderken, çalışırken herkes tarafından tercih edilmektedir. Termal tayt iç giyim ürünlerine nazaran daha farklı kumaşlardan ve daha farklı teknolojiler kullanılarak üretilmektedir. İçeriğinde polyamid, polyester, likra bulunmaktadır. Dokuması da bir atlete, bir boxera göre farklılık göstermektedir.

Neden Termal İçlik Kullanmalıyız?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kuzey yarım kürede bulunan ülkemizde iç Anadolu, doğu Anadolu bölgeleri kışları çok soğuk olmaktadır. İnsanlar vücut ısılarını korumak, ısınmak için birçok yöntem aramaktadır. Bunların en başında ise termal tayt ve termal içlik kullanımı oldukça önemlidir. İçlik herkes tarafından kullanılsa da bazılarının tenine temas ettiğinde kaşıntı yapmaktadır. Bu tamamen kullanıp kullanmama ile alakalıdır. Kış aylarında termal tayt kullanan kişiler kullanmayanlara nazaran daha sağlıklıdırlar. Termal ürünler özel dokuları sayesinde vücudunuza yapışmaz. Terleme yapmaz. Terlediğiniz zaman teri emer ve sizi rahatsız etmez.