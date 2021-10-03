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TIMETURK / YAŞAM / İbrahim Tatlıses 5 konser için 3 milyon dolar alacak

İbrahim Tatlıses 5 konser için 3 milyon dolar alacak

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşında Belarus'ta vereceği 5 konser için 3 milyon dolar kazanacak.

4 Saat Önce
2021-10-03 14:24:48
İbrahim Tatlıses 5 konser için 3 milyon dolar alacak

Başından vurulması ve uzun süre tedavi görmesinin ardından sahnelere dönen İbrahim Tatlıses , yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava'da vermişti.

Tatlıses, şimdi de Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de biri yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.

Sanatçı, dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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