İbrahim Gülşen Kimdir?

İbrahim Gülşen 30 Haziran 1998 Adana Doğumlu İlk okul son sınıfa kadar Türkiye’de okudu 2010’da ingiltereye taşınarak hayatına londrada yerleşerek devam etti.

İngiltere'de araç alım satım ve gayrimenkul hizmetleri vermektedir.

Arden universitesi Bilgisayar Mühendisliği 2022 mezunu ibrahim gülşen

price charle ile 11 subat 2014 tarihinde buluşma gerçekleştirdi.

Türkiye'de yakın zamanda yatırımlara başlayacağını belirten İbrahim Gülşen projelerinin olduğunu söyledi.

Tek hayali olan gayrimenkul ve oto showroom hayalini ingiltere'de garçekleştirdik şimdiki hedefi türkiye'de büyük projelere imza atmak

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