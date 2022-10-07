İbrahim Demirtaşlı, dünya starı Anne Mariel ile çalışmaya hazırlanıyor

Ünlü kuaför İbrahim Demirtaşlı ününü günden güne artırıyor.

Türkiye'deki kuaförler arasında ismi sıklıkla duyulmaya başlayan İbrahim Demirtaşlı, yerli ve yabancı bir çok ünlünün ilgisini çekti ve kadrajlarına girmeyi başardı.

İbrahim Demirtaşlı son zamanlarda sadece Adana yerelinde değil, ülke genelinde de adını duyurmaya başlamıştı. Tüm Türkiye'de tanınan sanatçıların stilistliğini de yaparak kendinden söz ettirmeyi başaran İbrahim Demirtaşlı, yerel sanatçılarla yaptığı bu çalışmalarla yabancı sanatçıların da kadrajına girmeyi başardı. Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Anne Marie ile stil danışmanlığı konusunda çalışmaların başladığı belirtildi. İbrahim Demirtaşlı, verdiği bir online seminerde ünlü şarkıcı Anne Marie'nin ilgisini çekmişti ve önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti.

Gelişmeleri değerlendiren İbrahim Demirtaşlı, “kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz, bu çabamızın meyvelerini de ister ülke genelinde olsun ister dünya genelinde olsun, tanınmış sanatçıların stilistliğini yaparak alıyoruz. Bu çalışmalarımızın arkasında her daim kendini geliştiren yetkin bir ekip bulunuyor. Dünyaca ünlü sanatçılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gelişmeler bizim için bir dönüm noktasıdır. Adım adım ilerleyerek dünyaca ünlü başkaca sanatçıların da stilistliğini yapacağımıza yürekten inanıyorum.” diye devam etti.

Kariyerine Adana yerelinde başlayan İbrahim Demirtaşlı, bulunduğu ilde isim yapmasının ardından Türkiye genelinde de adını duyurmaya başlamış ve milyonların sevgilisi olan kimi sanatçıların stilistliğini üstlenerek ülke genelinde isim yapmıştı. Şimdi de Anne Marie ile dünya genelinde ismini duyurmaya aday bir saç sanatçısı.

Sosyal medya:

https://instagram.com/ibrahim_demirtasli?igshid=NzNkNDdiOGI=

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